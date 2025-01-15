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未出席挺四接 基隆德和里長：不希望孩子吸廢氣

2025/1/15 13:18（1/15 14:33 更新）
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圖為協和電廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）環境部將於17日召開「協和電廠更新改建計畫」（四接）環評會議，電廠所在地中山區23名里長今天出席記者會挺四接，德和里長曾聖為是唯一缺席，他說，不希望孩子吸著廢氣長大。

曾聖為接受中央社記者電訪表示，原本想說合群一點不要當異類，才會列入出席名單，但經過深思熟慮後，決定不願為台電背書「我並沒有很支持四接」，他坦言一定會受到外界壓力。

「如果可以不要，我當然選擇不要」，曾聖為說，他現在40歲，從小到大都吸著協和電廠排放的廢氣，不希望孩子跟著吸這種廢氣，擔心孩子健康會受到影響，例如引發過敏等疾病，雖然台電指液化天然氣的污染較少，但「不是多少的問題，我都不想要」，不過，他仍尊重其他人的意見。

記者詢問，是否意指協和電廠不要再發電，曾聖為說，除非有辦法完全不要排放髒空氣，他的意見是不希望吸到髒空氣。

此外，曾聖為表示，液化天然氣的安全「真的是蠻有疑慮的」，那麼大的儲氣槽，等於是大瓦斯桶放在家旁邊，雖然發生事故的機率不高，但是也不是說不可能。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台電與其想方設法以片面訊息誤導里長，不如由經濟部比照國光石化前例，於環評審查階段，到基隆當地舉辦行政聽證會，透過聽證程序釐清各項爭議。

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王醒之說，萬一儲槽發生重大事故，台電就影響範圍內的居民、學校及軍事設施等應變計畫爲何，有必要在環評階段說清楚，而不是矇蔽里長、里民，宣稱和假定不會發生事故，規避應有的應變準備。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，里長支持協和電廠改建的主要理由，是想改善空污，但台電沒向里長們解釋清楚的是，協和3號、4號燃油機組，因無法符合空品3級防制區加嚴標準，即將在加嚴標準施行前，於今年6月30日除役。除役後，若盡早拆除燃油機組，並轉型再生能源電廠，空氣污染將遠較改建後年排1221公噸空污的燃氣火力電廠更低。（編輯：方沛清）1140115

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