加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列哈瑪斯停火 加薩居民街頭歡呼起舞、尼坦雅胡感謝美方
首頁 / 生活
四接
新聞專題
四接1/127
首頁 / 生活

報導指郭智輝稱藻礁嚕過去就好 彭啓明：要珍愛

2025/1/16 10:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北16日電）環境部長彭啓明15日深夜臉書貼文指有報導稱經濟部長郭智輝曾對他「指責搞不定環團，藻礁嚕過去就好」，澄清已解釋其生態鏈價值並獲理解，藻礁不是用來嚕的，是要珍愛的。

彭啓明指出，網路媒體報導經濟部長郭智輝曾對他「指責搞不定環團，藻礁嚕過去就好」，所指場合可能是113年8月初在新竹參訪工研院，會議前郭智輝閒聊時詢問他「藻礁保存的效益是什麼？」 當時已解釋其生態鏈價值與環境意義，也獲得理解，因為「藻礁不是用來嚕的，藻礁是要珍愛的」。

彭啓明表示，郭智輝和他一樣來自民間，幾年前在社會公益活動上認識，「他沒有指責我的意思，我也完全沒有被指責的感覺」，更何況，環境部長並不需要搞定環團，任何重大開發計畫都需要和環團及其他公民團體溝通，這已經是現在進行式，相信各開發單位早已有所體認。

另外，彭啓明指出，至於有媒體報導郭智輝曾說「四接環評案基本上已經過了！」，此事並非事實，應該是一時口誤，也已由經濟部澄清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彭啓明文中說明，環境部的責任就是確保審查程序「公開、公平、公正」。他提到，不可否認，四接環評確實存在爭議，是否通過環評，他沒有預設立場，對於這次的審查，他的態度就是兩點，專業審查，不希望受到民粹或政治的干擾；擴大參與，盡可能讓更多專業人士參與審查機制。

彭啓明重申，身為環境部部長，與經濟部部長同為內閣閣員，各有職掌需相互尊重，也需要彼此合作相互協調，才能真正地做實事來造福人民。（編輯：管中維）1140116

彭啓明
旅館不附沐浴乳？環境部：應採大瓶裝固定式提供SRF管理辦法草案最快除夕前公告 加嚴戴奧辛等標準
郭智輝
Nvidia海外總部設台北？國發會：地點應由輝達宣布經部：風光發電明年底拚增8.2GW 續推地熱效能
四接
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
未出席挺四接 基隆德和里長：不希望孩子吸廢氣
60
更多編輯台推薦新聞：