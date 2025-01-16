報導指郭智輝稱藻礁嚕過去就好 彭啓明：要珍愛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北16日電）環境部長彭啓明15日深夜臉書貼文指有報導稱經濟部長郭智輝曾對他「指責搞不定環團，藻礁嚕過去就好」，澄清已解釋其生態鏈價值並獲理解，藻礁不是用來嚕的，是要珍愛的。

彭啓明指出，網路媒體報導經濟部長郭智輝曾對他「指責搞不定環團，藻礁嚕過去就好」，所指場合可能是113年8月初在新竹參訪工研院，會議前郭智輝閒聊時詢問他「藻礁保存的效益是什麼？」 當時已解釋其生態鏈價值與環境意義，也獲得理解，因為「藻礁不是用來嚕的，藻礁是要珍愛的」。

彭啓明表示，郭智輝和他一樣來自民間，幾年前在社會公益活動上認識，「他沒有指責我的意思，我也完全沒有被指責的感覺」，更何況，環境部長並不需要搞定環團，任何重大開發計畫都需要和環團及其他公民團體溝通，這已經是現在進行式，相信各開發單位早已有所體認。

另外，彭啓明指出，至於有媒體報導郭智輝曾說「四接環評案基本上已經過了！」，此事並非事實，應該是一時口誤，也已由經濟部澄清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彭啓明文中說明，環境部的責任就是確保審查程序「公開、公平、公正」。他提到，不可否認，四接環評確實存在爭議，是否通過環評，他沒有預設立場，對於這次的審查，他的態度就是兩點，專業審查，不希望受到民粹或政治的干擾；擴大參與，盡可能讓更多專業人士參與審查機制。

彭啓明重申，身為環境部部長，與經濟部部長同為內閣閣員，各有職掌需相互尊重，也需要彼此合作相互協調，才能真正地做實事來造福人民。（編輯：管中維）1140116