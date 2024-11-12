三接東坪8號擱淺事件 環委籲極端氣候情境風險評估

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（中央社記者張雄風台北12日電）環境部今天審查三接工作船東坪8號擱淺事件報告。環評委員表示，因應極端氣候，應以平均風達13至15級做評估，也希望加強說明擱淺事件對藻礁的影響。會議建議補充修正後通過。

環境部召開「桃園市觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書東坪8號擱淺事件因應對策變更內容對照表（因應現況調整船隻避風浪水域）」專案小組第2次審查會議。

中油第三天然氣接收站（三接）工作船「東坪8號」2020年3月於大潭藻礁G1區發生擱淺事件，同年4月21日海洋委員會報告顯示已造成藻礁面積約0.58公頃受損，請中油提出因應對策送行政院環境保護署（現為環境部）審核。

中油表示，若遇海況不佳的情境，原撤離方案僅撤離至台北港，拖航時間長及來回多趟，且有拖航斷纜風險；因此改為就近靠泊鄰近港口，觀塘工業港遮蔽區、永安漁港、竹圍漁港或台北港，並確認纜繩強度及數量、確實執行繫船纜繩檢核表並檢查，也會要求船員及拖船待命。

中油指出，以108年迄今的調查成果，柴山多杯孔珊瑚在大潭藻礁G1、G2區陸續紀錄有100株以上的活群體，看出數量維持穩定。

環評委員表示，中油在報告中平均風速仍然以12級風做預估，但因應極端氣候，建議以平均風速13至15級風來進行風險評估。

另外，環委提到，報告中呈現的資料比較像「物種調查資料」，但希望能看到這起事件對於藻礁生態系影響變化分析。

桃園市環保局表示，報告針對預防和風險評估進行說明，但還是希望加強若再發生斷纜、擱淺事件應如何應對，及補救受到損害的藻礁。環委也希望補充強化對藻礁及柴山多杯孔珊瑚可能影響說明。

經閉門會議討論，未再新增其他意見，環委建議此案補充修正後通過。（編輯：管中維）1131112