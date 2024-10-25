中油三接拚明年供氣 經部設專用港管理小組盼創3贏

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（中央社記者劉千綾台北25日電）經濟部觀塘工業專用港管理小組今天成立，經濟部表示，中油三接規劃2025年4月初期供氣，管理小組將與中油合作，並結合駐港相關單位，創造兼顧穩定北部電力供應、保護生態環境及支持國家能源轉型3贏局面。

經濟部產業園區管理局今天透過新聞稿表示，「經濟部觀塘工業專用港管理小組」今天正式揭牌成立，象徵桃園觀塘工業專用港，邁向兼顧穩定北部電力供應、保護生態環境及支持國家能源轉型3贏的新里程碑。

經濟部園管局長楊伯耕表示，隨著中油公司開發觀塘工業專用港進程，並逐步邁向2025年4月初期供氣目標，經濟部觀塘工業專用港管理小組將與中油攜手合作，並結合海關、檢疫、消防、警政及海岸巡防等駐港相關單位協力，共同守護港區的防護能力，以確保穩定供電。

經濟部表示，觀塘工業專用港設立於桃園觀塘工業區，是政府能源政策的重要基礎設施，主要為台電大潭電廠提供發電所需的液化天然氣，該港於2017年核定設立，並於2018年動工興建。

經濟部指出，中油在觀塘工業區建設第3座液化天然氣接收站（三接），並採行外推方案，以確保在提升電力供應的同時，對周邊環境及藻礁生態進行積極保護。

此外，中油在建設過程中針對藻礁保護與環境共融，進行多方面評估與規劃，對生態敏感區域採取保護措施。中油也將持續推動生態友善設施，確保柴山多杯孔珊瑚等保育物種的棲地安全，實現經濟發展與環境保護共生共融的目標。（編輯：林家嫻）1131025