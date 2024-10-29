卓榮泰：南電北送若能合理規劃 對輸配電系統較安全

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（中央社記者陳俊華台北29日電）行政院長卓榮泰今天說，未來三接、四接完成後，大潭、協和電廠天然氣機組開始運作，發電量起來後對北部用電會有明顯改善，南電北送狀況如果能做合理規劃，對輸配電系統也比較安全。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出政府能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。

民進黨立委邱議瑩質詢時指出，從10月22日台電公布的能源配比來看，光電、風電占比大幅增加，因為核三2號機組在歲修，現在沒有核電；除討論發電方式外，卻沒討論發電區位、用電區位問題，長年都是供電區域不平衡、南電北送。

邱議瑩進一步表示，2025年預計北東用電將達600萬瓩，但只剩花蓮的和平電廠發電130萬瓩，未來北部用電缺口將達470萬瓩；卓榮泰上週到竹南科學園區聽取桃竹苗大矽谷計畫簡報時也強調，挺水電開發，桃竹苗大矽谷才有希望，但北部蓋超高壓電廠卻受阻撓，未來台北供電要從哪來。

卓榮泰答詢指出，最直接、快速的是第三接收站完成後，大潭電廠因為使用天然氣機組開始運作，就能順利發電，並逐步提高發電量；另外是還在努力環評的第四接收站，未來協和電廠將啟動燃氣機組，這兩個電廠的量起來之後，對北東電網、北部地區用電會有明顯改善；其他也還有些民營電廠在建造。

邱議瑩說，如果北部持續不能蓋電廠，行政院該考量區域發電平衡，如果產業發展不能平衡，那半導體、AI產業可以都拉到南部，水、電都足夠供應，南部人為什麼一直要承受南電北送的壓力。

卓榮泰回應，還是希望能區域平衡，南電北送狀況如果能做合理規劃，對輸配電系統也是比較安全。台灣各地發展很快，若能得到地方政府、當地居民同意，有好的地點適合開發，及早儲備更充裕電能，對南、北、中各地都是需要的。

另外，邱議瑩指出，韓國的發電量中核電占3成，卻從2022年起7度調漲工業電價，工業電價高於台灣，如果核電比較便宜，為何要調漲電價。經濟部長郭智輝說，韓國跟台灣一樣，天然氣、煤都要從國外進口，成本結構差不多。

邱議瑩說，所以核電沒有比較便宜；郭智輝表示，「對」，韓國在發展核能，甚至輸出核能廠，但也不是100%用核能，沒有人敢用那麼高占比的核能。

對於未來風機不再要求全部國產化，風機品質是否能維持，郭智輝表示「當然可以」，因為科技進步，他非常有把握，未來風機一定會比過去的風機表現更好，經過颱風洗禮還是屹立不搖，推國產化目的，是讓它具有世界競爭力。（編輯：林淑媛）1131029