郭智輝：若支持護國神山台積電 就支持台電建廠

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（中央社記者陳俊華台北29日電）AIT處長谷立言說，台灣的綠能無法滿足未來AI對半導體的要求。行政院長卓榮泰今天表示，政府一直對台灣民生、產業用電提出安全無虞的保證跟努力，對全世界夥伴國家或是民主供應鏈的夥伴們，也做相同責任的承諾。

經濟部長郭智輝則說，台灣的電到2030年為止，如果按計畫進行是充足的；如果大家支持護國神山台積電，也請大家支持台電。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出政府能源配比及電價政策專案報告並備質詢。

會前媒體詢問，明年5月核電廠將正式除役，火力、綠能配比各占多少。郭智輝表示，配比會增加燃氣，還有把綠能拉上來，其他大概沒什麼改變。

至於是否重新考慮核能，郭智輝說，卓榮泰先前有表示，對先進科技都不排除這方面的研究，相關發展也都高度關注；但因「核子反應器設施管制法」對核電廠是否能延役、重啟都有規定，經濟部是執行單位，當然依法執行。

郭智輝指出，現在核能廠的員工是保留的，因為要關注未來科技發展，現在有新型的核電發展，全世界大家都關注這個命題，台灣不能沒有專家來判斷，所以這些人才都是先保留。

美國在台協會（AIT）處長谷立言27日則說，台灣無法同時滿足未來半導體的需求，特別是人工智慧（AI）對半導體的要求，讓台灣面臨不僅面積問題，還有電力、勞動及水源，更甚者很多半導體客戶都要求一定要由綠能（RE100，百分百再生能源）製造。

卓榮泰表示，政府一直對台灣民生、產業用電提出安全無虞的保證跟努力，對全世界夥伴國家或是民主供應鏈的夥伴們，也做相同責任的承諾。

他強調，政府會保證台灣在水電供應上持續開發，將來在民生跟產業上的用電、用水，都不會產生大的問題。

郭智輝指出，台灣跟美國基本上是互補，彼此都有相當深入的討論，台灣的電到2030年為止，如果按照計畫進行、大家都能夠同意，電是充足的；綠電也是一樣，如果大家都支持，特別是半導體用電比較多，谷立言也這麼講。

郭智輝表示，如果大家都支持台電建廠、支持綠電發展，也就是支持半導體在台灣有更大的發展；台積電是台灣的護國神山，如果大家支持護國神山，也請大家支持台電。

至於台達電躋身電動車、輝達重要供應鏈，面對人工智慧（AI）耗能和缺電問題，台達電創辦人鄭崇華28日指出，其實就是非要核電不可，台灣主事者有些錯誤的決定，需要趕快承認。

是否擔心未來因缺電影響AI發展，郭智輝表示，「應該是不會」，政府都有計畫，AI來台灣投資也是現在努力的方向，AI用電比較多，所以現在盡所能，都把命題考慮進來，對於鄭崇華的發言，他都非常尊重。

另外，美國共和黨總統候選人川普25日說，「台灣偷了我們的晶片生意」，並重申台灣如果需要美國保護，就應該支付保護費。郭智輝表示，美國對台灣的關係，長期穩定發展，兩黨都對台灣抱持同樣態度；對於選前的發言，都給予尊重。（編輯：楊凱翔）1131029