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谷立言：不必擔心半導體離開台灣 生態系無法被取代

2024/10/27 15:24
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（中央社記者游凱翔台北27日電）針對「半導體去台化」的議題，美國在台協會（AIT）處長谷立言受訪說，台灣擁有人才、供應鏈等優勢，生態系無法被取代、複製，且台美有很好互補關係，因此台灣不必擔心，因為半導體不可能離開台灣。

谷立言（Raymond Greene）接受Youtube「敏迪選讀」專訪，主持人關切「半導體去台化」議題，由於台積電等大廠陸續赴美設廠，外界擔憂美國把台灣最值錢的東西搬走後，就不會管台灣了，因此台灣要怎麼去理解美國要台廠赴美的議題。

谷立言回應，台灣及美國的部分人士對此有誤會，任何半導體產業並非零和遊戲，台灣的半導體產業與美國有很好的互補關係，例如有人會抱怨半導體在台灣製造，而美國沒有製造廠，但在設計或機具上，美國是全球領先的，因此他不認為現在對美國不利，也不必擔心台灣的未來。

谷立言表示，台灣這麼小卻有很堅強的供應鏈，且擁有包括人才在內的優勢，因此這個生態系無法被複製、取代；但台灣無法同時滿足未來半導體的需求，特別是人工智慧（AI）對半導體的要求，讓台灣面臨不僅面積問題，還有電力、勞動及水源，更甚者很多半導體客戶都要求一定要由綠能（RE100，百分百再生能源）製造。

谷立言指出，台灣不必擔心，因為高階半導體產業不可能離開台灣，且台灣的優勢太多；但就整個產業而言，台灣無法單獨滿足市場需求，這也是例如環球晶圓（Global Wafers）為什麼要在美國投資，這並非美國拉攏，而是他們認為台灣的製造量不足。

針對美國出口管制嚴格議題，谷立言指出，中國發展半導體並非要發展經濟，而是協助解放軍製造更有能力的飛彈，且將威脅到美國、台灣及同盟國，因此美國著眼的不是經濟而是國家安全，因此從這角度觀察，台美利益是百分百相同；此舉當然可能會想到台美的高科技公司，但同時間這也是機會，並加強與歐洲、日本等國的高科技產業關係。

針對台美21世紀倡議及雙重課稅談判，谷立言說明，美國選舉快到了，短期恐不會有突破，但台美21世紀倡議已完成第一批談判，將在國會審查，預計很快生效，並在選後進行第2批談判；至於雙重課稅，美國會已理解到這對台美投資是加分題，因此會協助政府與台灣達成新的協定。

針對台灣如何應對包含認知作戰在內，中共對台灣的灰色地帶威脅。谷立言提到，因為台灣持續軍事改革，且美國在太平洋區域的部署使得嚇阻能力不斷增加，因此要爆發全面戰爭的可能性蠻低的，但同時間台灣每天在離島、海巡或法律、心理戰等面向，均面臨中共的灰色地帶威脅，因此最重要的，就是讓世界知道灰色地帶的事情，並發聲指責或給予北京壓力。

谷立言表示，應對中共每個不同類型的挑釁都必須審慎處理，若發生誤會、誤判，恐造成大家不樂見的後果，但也因為與一般作戰不同，所以需要很多包括法律、執法、假消息、網路攻擊等不同單位共同討論。

針對目前AIT最大的挑戰，谷立言坦言是「空間」。他說明，台美關係深化後，很多美國單位都想派人來台灣，例如過去他在AIT擔任副處長時，僅只有1名來自FBI的執法代表，但現在卻有來自美國5個部會、共20個代表，並與台灣警方針對犯罪防治、駭客、反毒品等方向合作，因此AIT在考慮擴大的同時，會與地方民眾溝通，讓他們能夠放心。（編輯：蘇志宗）1131027

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