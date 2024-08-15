政院：北部電力確實不足 供需差距達200億度

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北15日電）行政院發言人陳世凱今天表示，北部確實電力不足，因為北北基桃整個北部的電力開發相對困難，以2023年為例，北部供需差距約200億度，要透過南電北送或中電北送，政府會努力推行電源開發，尤其是協和電廠更新計畫攸關480萬人用電，希望地方政府全力配合。

台電董事長曾文生日前提出桃園以北地區目前已不再核供5MW以上資料中心，呼籲高科技產業到「支持電源開發的縣市發展」；桃園市長張善政昨天更在市政會議上表示，中央宣示台灣不缺電，但台電卻以北部供電不足為由，提出北台灣用電量在5MW以上的數據中心不核准供電，令人費解，此舉不僅影響桃園產業發展，也影響全台供電規劃。

陳世凱今天在行政院會會後記者會上被媒體詢及時表示，「沒有錯，現在北部確實電力不足，因為北北基桃整個北部的電力開發相對困難」，北部發電量少於用電量，以2023年為例，北部用電量930億度，發電量只有750億度，供需之間的差距約200億度，同一年要透過南電北送或中電北送，送電過程會有線路的電力耗損，中電北送或南電北送，光是電力耗損就約有6.4億度，換算成電價約23億元。

陳世凱強調，就全國角度而言，這幾年供電是足夠的，但就區域來看，北部電源開發確實要更加積極，否則用電確實不夠；中電北送、南電北送是現在的事實，大家也很清楚，反對中電北送喊得最大聲應該是台中市長盧秀燕，她常說中電北送對中部人不公平。

陳世凱指出，政府會積極在北部，針對電網、電源開發努力建設，目前規畫協和電廠更新計畫，會讓電源開發更充足，包括四接，因為協和從燃油改成燃氣的過程，需要有第四天然氣接收站；另外，還有國光2期、長生2期的電力開發，這些都是在北部電源的開發，希望能讓北部有充足用電。

他說，這些建設都希望如期如質進行，尤其是協和電廠攸關480萬人用電，對於整個北部行政、金融產業、民生需求息息相關，政府會努力推行，也希望地方政府能夠全力配合協助。（編輯：林淑媛）1130815