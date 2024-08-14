AI設廠爭議 張善政：台電應尊重產業勿干預設點

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（中央社記者葉臻桃園14日電）人工智慧（AI）資料中心用電可觀，台電董事長曾文生日前說，桃園以北已不再核供5MW以上資料中心。桃園市長張善政今天說，台電應尊重產業發展及市場經濟，勿干預產業設點決定。

曾文生9日表示，未來AI生活型態對台灣用電影響主要在製造端，包含GPU、CoWoS、伺服器生產。為減緩輸電瓶頸，目前桃園以北地區已不再核供5MW以上資料中心，呼籲高科技產業到「支持電源開發的縣市發展」。

張善政上午主持市政會議時表示，中央宣示台灣不缺電，但台電卻以北部供電不足為由，提出北台灣用電量在5MW以上的數據中心不核准供電，令人費解，此舉不僅影響桃園產業發展，也影響全台供電規劃。

張善政也說，桃園正在興建中的大潭電廠7號及9號機組，興建完成後，將成為全世界最大的天然氣火力發電機組，市府也全力配合相關政策，與居民溝通協調，在支持電廠開發的態度上無庸置疑。

張善政表示，在中油第三座天然氣接收站工程上，市府也全面配合。各產業都有認為最適當的設廠地點，台電應該加速布建基礎設施，滿足地方用電需求，而不是干涉產業設點規劃。中央政府也應持續優化產業環境、尊重市場經濟，避免電力問題限制產業發展。（編輯：李錫璋）1130814