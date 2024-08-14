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國民黨質疑供電穩定度 籲總統赴立院國情報告說明

2024/8/14 12:56（8/14 14:26 更新）
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國民黨14日舉行「數據中心也要戰南北？台電戳破供電穩定謊言氣球！」記者會，國民黨發言人楊智伃（右起）、立委李彥秀、新北市議員江怡臻、桃園市議員凌濤出席，要求總統賴清德赴立法院國情報告說明。中央社記者謝佳璋攝 113年8月14日
國民黨14日舉行「數據中心也要戰南北？台電戳破供電穩定謊言氣球！」記者會，國民黨發言人楊智伃（右起）、立委李彥秀、新北市議員江怡臻、桃園市議員凌濤出席，要求總統賴清德赴立法院國情報告說明。中央社記者謝佳璋攝 113年8月14日
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（中央社記者劉冠廷台北14日電）台電董事長曾文生日前表示目前桃園以北地區已不再核供5MW以上資料中心，呼籲高科技產業到「支持電源開發的縣市發展」。國民黨今天表示，這就是缺電的證明，政府供電還分顏色、戰南北，呼籲總統賴清德赴立法院國情報告，將供電問題說清楚。

人工智慧（AI）用電可觀，曾文生在9日時表示，未來AI生活型態對台灣用電影響主要在製造端，包含GPU、CoWoS、伺服器生產；為減緩輸電瓶頸，目前桃園以北地區已不再核供5MW以上資料中心，他呼籲高科技產業到「支持電源開發的縣市發展」。

國民黨今天召開記者會，文傳會主委李彥秀表示，賴政府上任時說未來要發展AI產業，但是否能穩定供電，絕對是產業決定投資重要的因素，現在卻變成產業要考慮哪裡有電才能去，這不是負責任的政府。

李彥秀指出，賴總統上任3個月，看不到國家重要政策的方向跟目標，只看到政府對於未來供電政策反反覆覆。國家供電政策關係到未來數10年發展，要拚經濟或拚政治都在民進黨的一念之間，賴總統如果願意到立法院做國情報告，把供電問題說清楚講明白，相信對於企業未來投資的方向才會有足夠說服力。

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤則說，曾文生的發言形同「台電治國、政治配電」，國發會不用決定各地產業的發展，交給台電就好了。台灣同島一命，台電的缺電理由竟然是區域的供電困難，在距離有限的狀況下還要戰南北、分縣市用電，讓全民感到匪夷所思。

凌濤也說，賴總統之前召開氣候變遷委員會說2028年要把台灣電網的韌性做到位，但現在台電就說北部區域供電困難，請賴總統不用等到2028年，今天開始就積極改善北部電網用電韌性，不要影響整體台灣經濟發展。

與會的國民黨新北市議員江怡臻表示，新北市有非常好的條件，有便捷交通、育成中心，用地也準備好了，但數據中心不來新北的原因原來不是用地問題，而是經濟部、台電不給電、賴總統不給電，因為就是要電新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安，刻意給北北桃臉色看。（編輯：林淑媛、翟思嘉）1130814

國民黨立委李彥秀（右）及桃園市議員凌濤（左）等人，14日在國民黨中央黨部媒體中心出席「數據中心也要戰南北？台電戳破供電穩定謊言氣球！」記者會，質疑台灣供電問題。中央社記者謝佳璋攝 113年8月14日
國民黨立委李彥秀（右）及桃園市議員凌濤（左）等人，14日在國民黨中央黨部媒體中心出席「數據中心也要戰南北？台電戳破供電穩定謊言氣球！」記者會，質疑台灣供電問題。中央社記者謝佳璋攝 113年8月14日
國民黨14日舉行「數據中心也要戰南北？台電戳破供電穩定謊言氣球！」記者會，桃園市議員凌濤（圖）指出桃園大潭現在是台灣最大的發電廠，台電不應再製造南北矛盾。中央社記者謝佳璋攝 113年8月14日
國民黨14日舉行「數據中心也要戰南北？台電戳破供電穩定謊言氣球！」記者會，桃園市議員凌濤（圖）指出桃園大潭現在是台灣最大的發電廠，台電不應再製造南北矛盾。中央社記者謝佳璋攝 113年8月14日
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