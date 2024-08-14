藍批供電分顏色 台電：盼北部支持電廠及電網建設

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（中央社記者曾智怡台北14日電）國民黨批評台電對桃園以北大型資料中心限制供電，台電回應，不是要限制用電，而是中（南）電北送有其限制，盼北部支持電廠及電網建設；而所謂「供電分顏色」也是錯誤指控，台中市支持電廠，同樣也有科技大廠進駐，台電都配合供電。

台電強調，台灣整體不缺電，但北部地區長期依賴中、南部地區的電力輸送，確實導致北部電力供應出現瓶頸。

台電董事長曾文生日前表示目前桃園以北地區已不再核供5MW以上資料中心，呼籲高科技產業到「支持電源開發的縣市發展」。國民黨今天表示，這就是缺電的證明，政府供電還「分顏色、戰南北」，呼籲總統賴清德赴立法院國情報告，將供電問題說清楚。

台電今天透過新聞稿說明，為了北部的民生用電，台電參考國際經驗，暫停桃園以北地區5MW以上的資料中心申設，並建議優先遷至電力充裕的地區設廠，降低傳輸損耗。其實只要北部願意支持電廠及變電所等電網建設，例如協和燃氣電廠建設，電力安全提高後，當然有餘裕供給各項產業大戶用電。

台電指出，台電負責國家的穩定供電工作，絕不會戰南北或不分工支援，而是電力輸送不僅有損耗，電網也有送電極限。

以去年為例，北部用電量931億度、發電量750億度，供需差距高達200億度，台電向社會呈現客觀數據，並基於專業說明北部新增電源及電網建設的急迫性，只要電力建設得到支持，台電一定全力趕工支持地方用電需求，促進產業發展。

台電也再次感謝台北市長蔣萬安支持，在他上任後，發給松湖變電所建照，讓延宕多年的北市用電建設往前走，未來也會與台北市府合作，就各項電網設施，加強與地方溝通，確保民眾的用電權益。

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至於所謂限制資料中心用電是缺電的講法，台電強調，這與國際情況不符，新加坡、韓國、歐盟等地也採取類似措施，這些國家並非因為缺電，而是為了有效管理高耗能產業對電網的影響。

台電說明，以5MW為標準，是因為這樣的電力可供應約2000多戶的住宅使用，且一般企業及科技的AI運算和研發所需的超級電腦用電量通常不超過5MW，因此設定5MW為納管標準，既可避免影響民生用電，也確保AI產業順利發展。（編輯：林淑媛）1130814