本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰11/300
首頁 / 政治

川普稱台灣搶走晶片生意 卓榮泰：不同意這種說法

2024/10/29 11:25（10/29 13:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國共和黨總統候選人川普稱「台灣搶走晶片生意」，行政院長卓榮泰（左）、經濟部長郭智輝（右）29日同聲表達不同意川普的說法。卓榮泰表示，半導體是台灣自己發展出來，並領先世界的產業。中央社記者謝佳璋攝 113年10月29日
美國共和黨總統候選人川普稱「台灣搶走晶片生意」，行政院長卓榮泰（左）、經濟部長郭智輝（右）29日同聲表達不同意川普的說法。卓榮泰表示，半導體是台灣自己發展出來，並領先世界的產業。中央社記者謝佳璋攝 113年10月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北29日電）美國共和黨總統候選人川普稱「台灣搶走晶片生意」，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝，今天同聲表達不同意川普的說法。卓榮泰表示，半導體是台灣自己發展出來，並領先世界的產業。政府會持續關注美國大選，相信未來台美關係會更加深化。

川普（Donald Trump）日前接受專訪，談及美國經濟與台灣等廣泛議題，並指台灣搶走晶片生意，若要保衛半個地球外的島嶼，存在實際困難度，希望台灣向美國支付保護費等看法。

立法院今天邀請行政院長卓榮泰進行能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。

美國總統大選即將登場，國民黨立委王鴻薇表示，各界認為川普當選機率非常高，但川普不只一次，直接公開指責台灣偷走美國晶片業與晶片生意，政府是否同意川普的說法。

列席的郭智輝指出，當然不同意川普的說法。卓榮泰也說，當然不同意，半導體是台灣自己發展出來並領先世界的產業。

王鴻薇表示，台灣半導體從業人員拚命，讓台灣成為全球半導體的支柱，非常遺憾川普不是第一次講，而是一講再講，如果川普當選後，這樣的想法恐成為全世界的顯學。她認為絕對不能扼殺台灣半導體從業人員的努力。

卓榮泰說，政府會持續關注各種情況的發展，尤其是美國大選，相信美國是民主成熟的國家，未來台美關係一定是在現在的基礎上更加深化。（編輯：楊凱翔）1131029

#川普
#王鴻薇
#川普
#台灣
#行政院長
#經濟部長
#半導體
#立法院
#卓榮泰
#美國
#國民黨
#郭智輝
#晶片
#美國大選
延伸閱讀
美總統大選逼近 全球經濟領袖憂川普重返白宮
川普
遭控法西斯主義者 川普堅稱自己不是納粹美大選逼近 兩處投票箱遭引燃燒毀數百張選票
卓榮泰
撥補台電明年不漲電價？卓榮泰：首要目標穩定民生卓榮泰：南電北送若能合理規劃 對輸配電系統較安全
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
藍委要求陳駿季停職 卓榮泰：被告非起訴
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：