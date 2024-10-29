撥補台電明年不漲電價？卓榮泰：首要目標穩定民生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北29日電）民眾黨立委黃珊珊關注若政府撥補台電新台幣2000億元，是否明年就不漲電價。行政院長卓榮泰今天備詢表示，今年10月電價調整沒有調到民生用電，還遠低於成本，政府會努力讓民生電價穩定，這是首要目標。

立法院今天邀請行政院長卓榮泰進行能源配比及電價政策專案報告並備質詢。

黃珊珊質詢時問，立法院通過的公務預算不論是增資或補助，已累計約3000億元，今年漲2次電價，而經濟部又提出2000億元追加預算，若撥補給台電，多久可以不漲電價。卓榮泰表示，今年10月電價調整沒有調到民生用電，還遠低於成本。

黃珊珊追問，明年有機會不漲電價嗎。卓榮泰表示，努力讓民生電價穩定，這是首要目標。

黃珊珊表示，台電除了要節電，也要節流，不節流才是虧損擴大的主因。卓榮泰表示，經濟部長郭智輝有信心使台電財務健全。

此外，黃珊珊也指出，台電進口燃煤若卸貨太慢，需支付滯船費，根據審計部報告，台電在民國110年滯船費為2億元，但隔年暴增到7億元，112年甚至發生沒辦法卸貨，台電賠20億元給船東。

黃珊珊表示，這件事不應該發生，30億元甚至可拿來蓋倉庫，難道訂貨、送貨，台電都沒安排規劃嗎，並要求經濟部1個月提出檢討報告。郭智輝表示，經濟部會嚴查此事，到底怎麼訂定合約。（編輯：潘羿菁）1131029