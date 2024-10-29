遭指收威京子公司政治獻金 黃珊珊：依法如實申報

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（中央社記者郭建伸台北29日電）鏡週刊今天報導，指民眾黨立委黃珊珊曾收受威京集團子公司中工機械政治獻金，並非京華城案局外人。黃珊珊表示，經查中工機械對各黨候選人均有政治獻金，她對每筆政治獻金都心存感謝，都依法如實申報。

鏡週刊今天報導指出，北檢偵辦京華城案，曾任台北市副市長的黃珊珊曾與收押禁見的台北市議員應曉薇開過便當會，甚至與威京集團主席沈慶京密會。

報導也指出，黃珊珊2018年參選市議員期間，曾收受威京集團所屬中華工程子公司中工機械新台幣20萬元政治獻金，另外在2022年至2024年大選期間，黃珊珊也分別收到10萬元。

黃珊珊今天透過聲明表示，中工機械2018年選舉曾有政治獻金給游顥、黃敬平、王欣儀、秦慧珠、耿葳、張斯綱、黃珊珊、戴錫欽、林姿妙等政治人物以外，2020年選舉中，也有政治獻金給邱議瑩、陳麗娜、黃柏霖、江永昌及沈智慧等立委候選人的紀錄。

黃珊珊表示，任何個人捐款至政治獻金專戶，也都如實公開申報，絕無任何不法。

黃珊珊表示，她於副市長任內，身兼府會總聯絡人，負責議員質詢事項及座談會，但非她業管事務均交由各局處分工依職權後續處理，有關議員座談會提案均有會議記錄及相關局處官員列席當場回應，市府公務員後續依法行政，不容扭曲。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1131029