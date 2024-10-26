京華城案鼎越不放棄爭議容積獎勵 蔣萬安重申不給施工勘驗

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）京華城案，鼎越不打算先放棄有爭議的20%容積獎勵。台北市長蔣萬安今天表示，北市府立場是依法行政，不給施工勘驗，重申已有實質停工效果。

針對京華城停工議題，台北市副市長李四川日前呼籲鼎越公司先拿掉爭議20%容積獎勵。台北市建管處昨天指出，鼎越總經理親自說明後續將依相關規定辦理，也就是說，沒有要放棄20%容積獎勵。

蔣萬安今天出席台北市立動物園建園110週年慶生活動，接受媒體聯訪時被問及此事，他表示，如果鼎越主動將爭議的20%容積獎勵申請拿掉，就可以平息爭議及紛擾，同時也能確保京華城周邊的整體安全。

蔣萬安指出，鼎越有自身考量，既然沒有主動申請拿掉這20%容積獎勵，市府的態度就是依法行政，不予施工勘驗；如果不報勘驗而繼續施工，市府就是勒令停工，已經達到實質停工的效果。

媒體追問，若法院更裁結果是不扣押土地，市府如何應對。對此，蔣萬安表示，鼎越有他們的權利，市府就是依法行政，現在法院還未更裁，他重申市府不給施工勘驗。

另外，藝人周杰倫演唱會黃牛票一事持續查扣中，蔣萬安指出，已查獲49件、51人、345張，作廢票券是否補發等，會持續與主辦單位溝通。（編輯：戴光育）1131026