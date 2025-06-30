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暑期守護青少年北市啟動專案 蔣萬安率隊臨檢稽查

2025/6/30 22:44（6/30 22:56 更新）
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台北市警察局30日在大同分局舉辦「暑期保護青少年－青春專案」首日擴大臨檢勤務，市長蔣萬安（後中右）聽取工作報告，要求各局處謹慎以對，嚴格把關青少年易出入場所消防及公共安全。（台北市警察局少年隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年6月30日
台北市警察局30日在大同分局舉辦「暑期保護青少年－青春專案」首日擴大臨檢勤務，市長蔣萬安（後中右）聽取工作報告，要求各局處謹慎以對，嚴格把關青少年易出入場所消防及公共安全。（台北市警察局少年隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年6月30日
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（中央社記者黃麗芸台北30日電）隨暑假到來，台北市警察局今晚擴大舉辦「青春專案」聯合稽查勤務，針對青少年常出入娛樂場所進行檢查，市長蔣萬安也要求各局處謹慎以對，並親率團隊臨檢稽查。

台北市警察局今晚在大同分局舉辦「暑期保護青少年－青春專案」首日擴大臨檢勤務，蔣萬安也親赴現場聽取工作報告。

蔣萬安表示，暑假是許多青少年探索興趣、求職打工、參與社交與休閒活動高峰期，也容易接觸到外界各種誘惑與風險，要求各局處謹慎以對，嚴格把關青少年易出入場所的消防及公共安全。

同時，加強求職防騙、毒品及詐欺防制等多元宣導，確保青少年暑期健康與安全。

警察局長李西河也說，為避免幫派、詐欺集團利用暑假期間招攬、吸收青少年加入從事不法行為，警方將針對毒品、詐欺、組織犯罪、兒少性剝削及性影像等案件，列入重點工作加強查緝。

另外，對網咖、KTV、電子遊戲場、夜店等場所進行巡查與臨檢，並適時結合跨局處力量實施第三方警政，加大稽查強度與廣度。

北市警局少年警察隊透過新聞稿表示，根據統計數據分析，與青少年高度相關的詐騙案件類型，特別是利用網路購物平台低價吸引消費，卻在付款後未收到商品的網路購物詐騙，以及在手機遊戲、虛擬交易中假冒客服或誘導購買虛寶的虛擬遊戲詐騙，均屬暑假期間高發案件。

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少年隊提醒，青少年在暑假期間務必提高網路安全意識，尤其在網路交友、線上購物等情境中，更應謹慎判斷及保護個資，避免洩漏帳號密碼、身分證字號、金融資料等敏感資訊；另外，兼職打工也應注意是否為合法管道，勿受詐騙集團利用，不慎淪為車手。

「青春專案」聯合稽查勤務，少年隊表示，是由警察局結合社會、教育、衛生、消防、產發局、建管及商業處等跨局處資源，針對青少年常出入娛樂場所進行檢查，蔣萬安在聽取工作簡報後，也親率團隊到場臨檢稽查，展現台北市政府守護青少年暑期活動安全的決心。（編輯：陳仁華）1140630

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