李四川籲京華城拿掉容獎20% 建管處：鼎越不放棄

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（中央社記者劉建邦台北25日電）針對京華城停工議題，台北市副市長李四川呼籲鼎越公司拿掉爭議20%容積獎勵。建管處今天指出，鼎越總經理親自說明後續將依相關規定辦理，也就是說，沒有要放棄20%容積獎勵。

李四川昨天指出，呼籲鼎越公司拿掉有爭議的20%容積獎勵後進行施工，以免讓京華城土地成為爛尾樓，並提到鼎越公司在明天下班前會回覆。

台北市建築管理工程處長虞積學今天下午出席議會備詢後接受媒體聯訪表示，京華城起造人、鼎越開發公司總經理陳文可在下午3時許親自到建管處說明指一切依規定辦理，並無其它辦理方式，應是沒有要主動辦理變更設計，也就是沒有要放棄有爭議20%容積獎勵。

虞積學說，昨天會議市府是透過口頭呼籲，並未有強制或行文要求，鼎越公司總經理今天到建管處時提到一切尊重市府規定辦理，聽起來是沒有主動要放棄20%容積獎勵。

針對此案後續，虞積學指出，此案法院仍在審理階段，若後續無新裁定結果前，建管處還是維持目前作法，就是停止受理施工勘驗，且會要求起造人應負起工地公共安全責任。

另外，台北市建管處發布訊息表示，京華城起造人、鼎越開發公司總經理陳文可下午親自到場說明；對於是否辦理建照變更設計，提到目前不方便表達意見，後續將依相關規定辦理。

建管處指出，京華城開發案起造人未表達願意主動辦理建照變更設計，目前靜待法院重新裁定；正式收到法院重新裁定撤銷此土地扣押通知前，仍維持停止受理此工程的施工勘驗。

建管處表示，對於此案停止施工勘驗後，可能引發公共安全問題，將要求開發案起造人持續強化工地安全維護措施，以確保周遭環境的公共安全。（編輯：戴光育）1131025