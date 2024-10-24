台北大巨蛋漏水 李四川：要全抓完很困難

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）北市限期遠雄10月底前要改善大巨蛋漏水問題，如今期限將至。北市副市長李四川坦言要把漏水全抓完「從工程上很困難」，抓漏跟排水盡量彌補，也一定會依契約扣款。

台北市體育局昨天表示，要求遠雄限期31日前完成改善大巨蛋漏水問題，否則將每天開罰新台幣10萬元。

北市副市長李四川今與專家討論京華城是否停工，會後接受媒體聯訪時也被問及大巨蛋一事。

李四川說，他之所以呼籲鼎越公司先扣除爭議容積繼續施工，就是避免京華城成為大巨蛋2.0；而大巨蛋如今的漏水問題若要全部抓完「坦白說從工程上很困難」，只能盡量減少漏水或從排水補強等。

李四川表示，市府一定會監督遠雄做好抓漏或改善排水，期限到了沒完成改善就依契約扣款。

媒體追問所謂「大巨蛋2.0」是否指京華城即便完工也可能漏水，李四川表示，不是指建物漏水，而是技師公會認為要完成1樓樓板跟B1、B2才不會影響周遭；大巨蛋是BOT、京華城是私人建物，如果京華城漏水他們要自己解決，但如果影響到公安市府就得介入討論。（編輯：方沛清）1131024