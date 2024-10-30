本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
首頁 / 地方
大巨蛋
新聞專題
大巨蛋2/218
首頁 / 地方

議員指大巨蛋漏水致壁癌 蔣萬安：未如期改善將罰

2024/10/30 13:05（10/30 13:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北大巨蛋3月31日部分觀眾席因屋頂漏水而下起小雨，受影響球迷在工作人員指引下更換座位。中央社記者鄭清元攝 113年3月31日
圖為台北大巨蛋3月31日部分觀眾席因屋頂漏水而下起小雨，受影響球迷在工作人員指引下更換座位。中央社記者鄭清元攝 113年3月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北30日電）台北市議員陳怡君今天指出，台北大巨蛋不斷漏水導致嚴重壁癌，呼籲市長蔣萬安勇於要求、監督遠雄。蔣萬安表示，明天以後若場館漏水仍未完成改善，將依合約開罰。

民進黨台北市議員陳怡君今天發布新聞稿表示，她近期勘查大巨蛋時發現，這一座啟用不到一年的場館不僅室內漏水不斷，還出現大片壁癌，連停車場都在漏水，讓使用者觀感非常不佳。

她說，至今未改善的還有她在國慶前就反映的手扶梯低鳴異音，且手扶梯上顯示器面板還出現簡體字，甚至曾有民眾發現手扶梯使用許可證過期，遠雄不重視公安的程度令人感到不可思議。

陳怡君指出，明天就是遠雄巨蛋公司承諾完成漏水問題改善期限的最後一天，今天卻還有這麼多非一朝一夕就能改善的瑕疵，呼籲蔣萬安不要再裝聾作啞，應勇於要求、監督遠雄，確保民眾安全。

蔣萬安主持颱風康芮整備會議後接受媒體聯訪表示，針對場館漏水情形，市府嚴厲要求遠雄必須在10月底前兌現完成改善的承諾，否則將依照合約處理，必要的話每天開罰新台幣10萬元，至於停車場屬於附屬設施，他已指示體育局即刻了解，要求遠雄提出改善計畫及期程。

手扶梯部分，台北市體育局說明，根據遠雄回報，全數使用許可證均已更新，面板簡體字則屬工作人員內部使用，體育局將持續嚴格督導遠雄落實大巨蛋相關設施完善、面對疑慮即時對外說明，若有違失即依契約裁處，務必保障使用安全。

此外，媒體詢問，颱風康芮來襲期間是否會加強京華城工地防護。蔣萬安回應，他已要求都發局、建管處、工務局等相關單位，要確保全市各施工工地做好準備，加固或撤除圍籬、懸掛物、吊掛機具等，避免因強風導致市民安全隱憂。（編輯：李錫璋）1131030

民進黨台北市議員陳怡君表示，近期勘查台北大巨蛋時發現，這一座啟用不到一年的場館不僅室內漏水不斷，還出現大片壁癌，讓使用者觀感非常不佳。（台北市議員陳怡君辦公室提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年10月30日
民進黨台北市議員陳怡君表示，近期勘查台北大巨蛋時發現，這一座啟用不到一年的場館不僅室內漏水不斷，還出現大片壁癌，讓使用者觀感非常不佳。（台北市議員陳怡君辦公室提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年10月30日
#工務局
#台北市
#陳怡君
#蔣萬安
#台北市體育局
#民進黨
#建管處
#都發局
#遠雄
#遠雄巨蛋公司
#台北大巨蛋
延伸閱讀
大巨蛋漏水若10月底未改善 北市府每天罰10萬元台北大巨蛋漏水 李四川：要全抓完很困難議員籲公開大巨蛋保養紀錄 北市體育局將研議大巨蛋台灣大賽散場驚險 議員質疑防災避難電腦模擬是假象
蔣萬安
颱風康芮接近 蔣萬安要求落實防颱整備工作環境部拚2年消滅垃圾山 蔣萬安籲從源頭減量做起
陳怡君
黃國昌岳父建案遭懷疑挖破瓦斯管線 北市允稽查議員指福星社宅求救鈴形同虛設 北市將改善
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
因應京華城若停工 議員籲北市成立公安體檢小組
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：