議員指大巨蛋漏水致壁癌 蔣萬安：未如期改善將罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北30日電）台北市議員陳怡君今天指出，台北大巨蛋不斷漏水導致嚴重壁癌，呼籲市長蔣萬安勇於要求、監督遠雄。蔣萬安表示，明天以後若場館漏水仍未完成改善，將依合約開罰。

民進黨台北市議員陳怡君今天發布新聞稿表示，她近期勘查大巨蛋時發現，這一座啟用不到一年的場館不僅室內漏水不斷，還出現大片壁癌，連停車場都在漏水，讓使用者觀感非常不佳。

她說，至今未改善的還有她在國慶前就反映的手扶梯低鳴異音，且手扶梯上顯示器面板還出現簡體字，甚至曾有民眾發現手扶梯使用許可證過期，遠雄不重視公安的程度令人感到不可思議。

陳怡君指出，明天就是遠雄巨蛋公司承諾完成漏水問題改善期限的最後一天，今天卻還有這麼多非一朝一夕就能改善的瑕疵，呼籲蔣萬安不要再裝聾作啞，應勇於要求、監督遠雄，確保民眾安全。

蔣萬安主持颱風康芮整備會議後接受媒體聯訪表示，針對場館漏水情形，市府嚴厲要求遠雄必須在10月底前兌現完成改善的承諾，否則將依照合約處理，必要的話每天開罰新台幣10萬元，至於停車場屬於附屬設施，他已指示體育局即刻了解，要求遠雄提出改善計畫及期程。

手扶梯部分，台北市體育局說明，根據遠雄回報，全數使用許可證均已更新，面板簡體字則屬工作人員內部使用，體育局將持續嚴格督導遠雄落實大巨蛋相關設施完善、面對疑慮即時對外說明，若有違失即依契約裁處，務必保障使用安全。

此外，媒體詢問，颱風康芮來襲期間是否會加強京華城工地防護。蔣萬安回應，他已要求都發局、建管處、工務局等相關單位，要確保全市各施工工地做好準備，加固或撤除圍籬、懸掛物、吊掛機具等，避免因強風導致市民安全隱憂。（編輯：李錫璋）1131030