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新北大巨蛋評估樹林三峽土城等5地 侯友宜：2025上半年報告

2024/10/24 16:54（10/24 17:48 更新）
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圖為樹林防洪三期整體開發地區現況。（圖取自新北市政府網頁www.ntpc.gov.tw）
圖為樹林防洪三期整體開發地區現況。（圖取自新北市政府網頁www.ntpc.gov.tw）
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（中央社記者高華謙新北24日電）民進黨新北市議員彭佳芸今天質詢關注新北大巨蛋選址進度。新北市長侯友宜說，明年上半年會報告。市府補充，正評估樹林防洪三期、三峽麥仔園重劃區與土城看守所等5處。

新北市議會進行市政總質詢。彭佳芸說，1年半前她就建議新北可以建立國際型棒球場、也就是「新北大巨蛋」，至今有沒有找到合適地點。

侯友宜說，正在評估地點，目前新莊體育館腹地不夠大，因此新北還是需要大巨蛋，且最好要讓能串連桃園、台北等城市來共享比較好。

侯友宜表示，選址地點除了會考量大面積開發並搭配都市計畫設計，且腹地要夠大、土地要乾淨，周遭也要有捷運系統或高速公路等完善交通路網，以此帶動北北基桃共同生活圈，他會請城鄉局、地政局與體育局做詳細評估，會在明年上半年跟大家報告。

新北體育局透過文字補充，目前評估地點包括樹林防洪三期，鄰近捷運樹林線LG14站、樹林火車站；還有三峽麥仔園重劃區，鄰近三鶯線龍埔站、國道3號樹林、三峽交流道；以及樹林大柑園，鄰近捷運三鶯線LB07a站、國道3號樹林、三峽交流道。

新北體育局說，此外，還有土城看守所現址（待土城看守所搬遷至司法園區後），鄰近新北樹林線LG10站、國道3號中和、土城交流道；以及淡海二期，鄰近淡海輕軌綠山線、省道台2線。（編輯：方沛清）1131024

#大巨蛋
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