京華城案沈慶京以病況聲請具保停押 法院駁回確定

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（中央社記者劉世怡台北28日電）威京集團主席沈慶京因京華城案遭羈押禁見，他一度住院逾10天押返看守所。他主張病情嚴峻恐有生命威脅，聲請具保停押駁回後，提起抗告。二審今天認定抗告無理由，予以駁回。

二審台灣高等法院指出，沈慶京及其辯護人抗告理由略以，沈慶京病情嚴峻，如不盡早處理，可能造成生命威脅，本件有刑事訴訟法第114條第3款所指「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒者」，致聲請具保停止羈押而法院不得駁回的情形。

二審表示，經審閱沈慶京病歷等相關卷證，認定一審原裁定已敘明判斷理由，且未悖於經驗或論理法則，一審原裁定並無違誤，予以駁回確定。

全案緣於，台北地檢署偵辦京華城案，8月29日聲請羈押禁見沈慶京獲准。沈慶京9月5日因身體不適，戒護送醫治療後押返台北看守所；9月13日下午沈慶京又因身體出狀況，台北看守所評估後以專車戒護就醫，由醫師診斷治療。

沈慶京後來又於10月1日反映不舒服，醫師評估須住院；沈慶京直到15日押返看守所並按醫囑處理。沈慶京聲請具保停押，台北地院15日審酌，未敘明有長期接受特定醫療照顧的需要，沈慶京病況部分，比對先前就診的醫院函覆內容，並無明顯不同，予以駁回。沈慶京不服，提起抗告，案件由二審高院審理。（編輯：方沛清）1131028