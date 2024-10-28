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京華城案彭振聲涉圖利、財產來源不明等罪 北院延押庭下午開

2024/10/28 09:22（10/28 15:28 更新）
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（中央社記者林長順台北28日電）北檢偵辦京華城案，認為前台北市長副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例圖利、財產來源不明等罪，有湮滅證據事實及有勾串之虞，聲請延押。北院今天上午將先開閱卷庭，閱卷後開延押庭。

台北地檢署偵辦京華城案，今年8月底發動數波搜索約談，先後聲押前台北市長柯文哲、彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、前鼎越開發董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗獲准。

由於在押被告的羈押期限將至，檢察官22日向北院聲請延長羈押應曉薇、沈慶京，另聲請具保停止羈押吳順民。北院先後於10月23日、24日召開沈慶京、應曉薇延押庭，法官預計於羈押屆滿前裁定是否繼續羈押。北院於25日裁定吳順民新台幣500萬元交保，並限制住居。

另外，北檢於25日向北院聲請延押柯文哲、彭振聲。檢察官認為，柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、主管監督事務圖利等罪嫌，有勾串共犯或證人的事實，且本案重要關係人許芷瑜目前仍滯留境外，且仍有被告於市長時期的舊屬及相關證人尚未傳喚到案說明。

彭振聲部分，檢察官認為彭振聲涉犯貪污治罪條例對於主管監督事務圖利、公務員財產來源不明等罪嫌，有湮滅證據事實，以及勾串共犯或證人之虞，因此聲請延長羈押。

北院訂於今天上午9時提在押的彭振聲召開閱卷庭，確認限閱的範圍及方式後，下午2時開羈押訊問庭，若閱卷提早於上午結束，則於上午開庭。北院訂明天上午由柯文哲辯護人閱卷、10月31日下午召開柯文哲延押庭。（編輯：張銘坤）1131028

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