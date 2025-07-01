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彭振聲得知妻子噩耗痛哭崩潰 京華城案開庭前急返家

2025/7/1 10:45（7/1 11:23 更新）
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台北地方法院審理京華城案，1日傳喚前台北市副市長彭振聲（前），彭振聲因妻子噩耗崩潰痛哭，先行離開法院。中央社記者吳家昇攝 114年7月1日
台北地方法院審理京華城案，1日傳喚前台北市副市長彭振聲（前），彭振聲因妻子噩耗崩潰痛哭，先行離開法院。中央社記者吳家昇攝 114年7月1日
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（中央社記者林長順、洪學廣台北1日電）北院審理京華城案，今天提訊柯文哲、沈慶京，傳喚北市前副市長彭振聲，預計勘驗彭振聲、朱亞虎偵訊錄音。但彭振聲開庭前聽聞妻子過世痛哭失聲，隨後由胞弟陪伴回家。

彭振聲在法庭內等候開庭時接到家人電話，聽到家屬噩耗後痛哭失聲，表示妻子就是知道他今天要來勘驗光碟，自己是無辜的。彭振聲接著對檢察官說，他犯了什麼錯，當時在看守所本來就想輕生表達清白。

彭振聲隨後嚎啕大哭，哭喊著自己怎麼會生在這國家，他是無罪的。來旁聽的政治人物陪同彭到預備庭安撫情緒，並聯絡親人。法院原本要將彭振聲送醫治療，但後來交由胞弟陪同返家。

高市消防局指出，上午9時1分獲報三民區黃興路有民眾墜樓，消防人員到場發現72歲謝姓女子四肢骨折，倒臥中庭明顯死亡，未送醫。

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台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲與威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院今天再度開庭，提訊柯文哲、沈慶京並傳喚彭振聲，預計上午勘驗彭振聲的偵訊錄音，下午勘驗前都委會執行秘書邵琇珮、朱亞虎的偵訊錄音。因彭振聲家中事故，北院取消原本上午勘驗程序。（編輯：蕭博文）1140701

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