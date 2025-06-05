北院勘驗柯文哲行動硬碟 辯護律師：指控收賄要有證據

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（中央社記者林長順台北5日電）北院審理京華城案，今天勘驗扣案行動硬碟。柯文哲辯護人表示，硬碟有31萬個檔案，柯文哲沒看過「工作簿」檔案，資料也不能確定有無被修改，指控柯文哲收賄要有具體證據。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院今天再度開庭，提訊柯文哲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等在押被告，並傳喚前台北市副市長彭振聲等被告到庭，勘驗都委會783次會議、應曉薇便當會光碟及扣案的柯文哲行動硬碟。

根據起訴書，檢方偵查期間在柯文哲住處查扣一顆編號「A1-37」的行動硬碟。硬碟中「財務」資料夾有「工作簿」檔案，作者欄位顯示為「wen」，其中第12列「2022/11/1、小沈、1500、沈慶京」，這也是柯文哲被檢方認定於京華城案涉收賄的證據之一。

柯文哲的辯護律師勘驗時指出，應以映像檔（Image）為勘驗標的以確保證據完整，法官的勘驗手法破壞證據同一性，已無法還原，證據鏈也已不在。

辯護人表示，行動硬碟中有31萬個檔案，包含1萬5000個文件檔、6000多個WORD檔、2000多個EXCEL檔、3000多個POWER POINT檔以及2000多個PDF檔，柯文哲本人表示沒有看過「工作簿」檔案，硬碟內資料也不能確定有無被修改。

辯護人說，檢方以作者欄位顯示為「wen」就認定檔案是柯文哲製作，「工作簿」雖被媒體多次報導，審理期間也多次提及，不過，要指控柯文哲收賄，還要有具體證據。

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對於辯護人提到勘驗方式影響證據鏈。法官指出，為確保證物的完整度，才以原始硬碟勘驗，若認為勘驗方式是重要問題點，應事先具狀表示。

公訴檢察官也表示，法院直接公開就硬碟內容進行勘驗，檢視原始證據，程序上並無問題，且開庭全程都有錄音錄影，確保過程沒有人為變動。（編輯：蕭博文）1140605