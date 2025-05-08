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京華城案開庭作證 朱亞虎：行賄我認罪、我懺悔
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京華城案開庭作證 朱亞虎：行賄我認罪、我懺悔

2025/5/8 13:29（5/8 14:07 更新）
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圖為去年12月前鼎越開發公司董事長朱亞虎（左）出庭應訊。（中央社檔案照片）
圖為去年12月前鼎越開發公司董事長朱亞虎（左）出庭應訊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順、謝幸恩台北8日電）北院審理京華城案，今天再開庭，提訊、傳喚柯文哲與沈慶京等7名被告，並傳喚證人朱亞虎進行詰問。朱亞虎說，「行賄我認了、我認罪，代表我的初心，還有我的懺悔」。

朱亞虎庭上表示，他進入集團1年半後，沈慶京才在私下或開會的場合提到京華城案，並指派他聯繫柯文哲、北市都發局官員及北市議員，協調京華城案。

朱亞虎表示，他於民國105年5月間透過時任北市長室主任蔡壁如安排，首度拜會柯文哲，過程中曾提起京華城案，但柯文哲當時表示不清楚。

朱亞虎也說，109年2月間透過時任市長室機要秘書董晉曄安排沈慶京與柯文哲見面，時間約1小時，雖然他在市長室外沒聽到對談內容，但他揣測沈慶京、柯文哲有談到京華城案，「不談京華城案又談什麼呢」。

至於威京集團於109年間以7名員工為人頭，佯裝捐款新台幣210萬元，實為涉行賄柯文哲的部分，朱亞虎解釋，因民眾黨剛成立，沈慶京指示他負責捐款的部分，但沈慶京沒有講捐款目的，是他自己認為、直接判斷與京華城案有關。

朱亞虎提及，他自己覺得威京集團捐款太少，覺得很不好意思，109年間曾傳訊息給李文宗、蔡壁如、張哲揚致謝，只有李文宗回傳給他訊息。

審判長則詢問，京華城案107年間經監察院糾正，北市府把容積率改為560%，朱亞虎於109年間傳訊息給李文宗等人致謝，當時朱亞虎曾於偵訊時更正此部分的筆錄內容。

朱亞虎則回答，偵查期間，他事後想想，特別謝謝2年前的事沒道理，應是謝謝北市府恢復120284.396平方公尺樓地板面積的部分，「行賄我認了，我認罪，所以這可以代表我的初心，還有我的懺悔」。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

其餘被起訴的被告包括前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。

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檢察官認定朱亞虎涉犯貪污治罪條例行賄罪，考量朱亞虎坦承犯行，將他緩起訴處分，並於緩起訴確定後3個月內支付公庫330萬元。台灣高檢署駁回再議確定。

台北地方法院審理京華城案準備程序期間，檢方及沈慶京聲請詰問朱亞虎，合議庭提訊在押被告柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇，並傳喚到庭，另以證人身分傳喚朱亞虎，由被告律師與檢方進行交互詰問。柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌及立委黃珊珊等人到庭旁聽。（編輯：方沛清）1140508

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