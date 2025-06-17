立委議場播放疑偵訊錄音惹議 法務部：研議修法

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（中央社記者劉世怡台北17日電）民眾黨立委黃國昌昨天質詢時，當場播放疑似檢察官偵訊錄音，引發爭議。法務部說，為維護司法公正，將參考外國立法例，研議就偵查及審判資料的使用等加以明文規範。

法務部今天晚間發布新聞稿指出，黃國昌於昨天質詢時，當場播放疑似檢察官偵訊的錄音，並在質詢結束前表示此作為「示範帶」，但黃國昌就錄音檔未說明來源、製作方式及是否為經合法程序取得，無法排除是經由剪輯或以人工智慧技術合成的可能。

法務部指出，無論播放的錄音檔案是偵訊錄音內容，或是示範帶，未循法定程序，卻執此真偽不明的檔案作為質詢使用，質疑檢察官有不正訊問情形，造成社會嚴重誤解與錯誤聯想，有害於檢察官依法行使職務的信賴與威信，更破壞司法審判的公正與獨立。

法務部表示，此音檔內容已涉及目前審判中的具體個案，有藉國會質詢干擾及影響審判中個案之虞。法務部對於本件不良示範，表示遺憾。

法務部指出，訴訟外目的使用卷證資料恐觸相關法律責任，將研議完善法制規範，捍衛司法公正。

法務部官員解釋，訴訟程序中所取得的偵訊影音資料，是供訴訟準備與防禦使用，若律師將閱卷取得的資料作目的外使用，恐有違反個人資料保護法之虞，另依律師法規定，律師應付懲戒。

此外，若以偽造或變造的方式製作疑似檢察官偵訊錄音，並公開散布，使社會大眾誤信為真，也可能構成行使偽變造文書等罪責。

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另一方面，國民法官法第60條規定，持有國民法官案件卷宗及證物內容的人，不得將這些內容用於不正當目的；違反規定者，可處1年以下有期徒刑、拘役，或科新台幣15萬元以下罰金。

國民法官法已就非正當目的使用定有刑事處罰規定，為維護司法公信力及程序正義，法務部將參考相關規定以及日本、德國等外國立法例，研議就偵查及審判資料的使用等加以明文規範，以防杜不當使用與錯假訊息誤導，維護訴訟案件關係人的名譽、隱私及安全，確保訴訟程序的順利進行。（編輯：方沛清）1140617