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京華城案勘驗朱亞虎偵訊錄音 辯方控脅迫認罪、檢方指「連兇都沒有」

2025/7/1 15:33（7/1 15:48 更新）
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鼎越開發前董事長朱亞虎（中）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北1日電）台北地方法院審理京華城案，今天勘驗朱亞虎偵訊錄音。沈慶京律師指控檢察官脅迫朱亞虎認罪，請法官評估送評鑑；公訴檢察官則強調沒有不正訊問，偵查檢察官「連兇都沒有兇」。

北院審理京華城案，今天提訊前台北市長柯文哲並傳喚北市前副市長彭振聲，原本預計勘驗彭振聲、鼎越開發前董事長朱亞虎偵訊錄音，但彭振聲在法庭內等候開庭時接到家人電話，聽聞妻子過世噩耗後痛哭失聲，甚至跟律師提到他當時認罪是拚交保，為了讓妻子心安。彭振聲後來由胞弟陪同返家。

北院暫時取消勘驗彭振聲偵訊錄音，勘驗朱亞虎偵訊錄音，並通知朱亞虎到庭。

沈慶京律師在勘驗後指出，朱亞虎偵查中自白認罪是受到檢方威脅，且檢察官暗示當天就要決定是否羈押朱亞虎，明顯是要押人取供，違反檢察官倫理規範，建請法院評估將檢察官送評鑑的可能性。

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公訴檢察官則表示，朱亞虎在偵訊時和法院審理期時的說法一致，偵查檢察官也告知朱罪名刑度及自白減刑的要件，並沒有不正訊問，偵查檢察官「連兇都沒有兇」。

有數十名柯文哲支持民眾下午2時在台北地檢署外集結，高喊口號。台北市中正一警分局也派出警力到場維安。（編輯：方沛清）1140701

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