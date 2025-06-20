示範帶案遭列被告 黃國昌：等北檢秀下限沒在怕

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（中央社記者郭建伸台北20日電）民眾黨立委黃國昌質詢時播放疑似偵訊的錄音「示範帶」惹議，北檢今天列他字案被告。黃國昌受訪表示，黨、檢、媒三位一體重出江湖，他非常熟悉，但完全沒在怕，等著看北檢繼續秀下限偵辦此案。

黃國昌16日在立法院司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙時，當場播放疑似檢察官偵訊的錄音，並在質詢結束前表示為「示範帶」，引發爭議。台北地檢署日前收到民眾告發後分案偵辦，將黃國昌列為涉嫌偽造文書等罪的「他字案」被告。

此外，民進黨團上午在立法院會針對黃國昌播放偵訊示範帶，提案建請院會將黃國昌移送紀律委員會。不過在藍白人數優勢下，民進黨團提案遭表決否決，未被列為討論事項。

黃國昌上午接受媒體聯訪時表示，民進黨發動攻擊、高層下令，所有媒體配合民進黨起舞，北檢火速分案調查，黨、檢、媒三位一體重出江湖，他非常熟悉，老實說他完全沒在怕。

黃國昌表示，民進黨把檢調當工具，北檢樂於當鷹犬，踐踏台灣法治，但他不是第一天被人濫訴，等著看北檢繼續秀下限偵辦此案。

他呼籲，所有台灣公民不要被移轉焦點，焦點是檢察官偵訊時是否可以嗆受訊問人，「如果你覺得這樣可以糊弄過去的話，我們就來試試看」，他要問鄭銘謙和北檢，到底是檢察官問案，還是黑道恐嚇。

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民眾黨團副總召張啓楷日前受訪表示，曾聽過柯文哲案的偵訊光碟，與黃國昌稱「示範帶」說法不同，引發外界質疑兩人說法不一。

對此，黃國昌表示，他之前問鄭銘謙檢察官能否以恐嚇方式偵訊，鄭銘謙反問什麼是恐嚇，因此他就播放示範帶，讓鄭銘謙比較好回答，他播放示範帶與張啓楷是否聽過真正原始的帶子，是兩個不同層次的事，相信外界很好判斷。（編輯：萬淑彰）1140620