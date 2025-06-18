議場播放疑偵訊錄音 王義川告發黃國昌涉偽造文書

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（中央社記者劉世怡台北18日電）立委黃國昌日前議場質詢時播放疑似檢察官偵訊錄音惹議，立委王義川今天在立法院司委會當場向法務部長鄭銘謙告發黃國昌犯行使偽造文書罪。鄭銘謙表示，將轉相關檢察署參考。

對此，黃國昌說，又不是第一天被告。他鼓勵檢察官馬上啟動偵辦，他要拜讀偵辦結果的起訴書或不起訴書。

立法院司法及法制委員會今天進行「《少年事件處理法》『行政輔導先行』施行迄今近兩年，相關制度之檢討與策進」專題報告，並備質詢。

民進黨立法委員王義川、吳思瑤、國民黨立法委員吳宗憲等人，針對民眾黨立委黃國昌16日質詢時播放疑似檢察官偵訊錄音事件，發表意見。

王義川表示，這就是「妨害司法公正」，若有人拿了、聽過偵訊筆錄，用AI來模仿當事人的聲音，以此公開播放，變造、偽造相關文書，在刑法上為行使偽造文書罪，他當場向法務部長鄭銘謙告發黃國昌涉犯行使偽造文書罪，請鄭銘謙轉相關檢察署偵辦。

王義川說，黃國昌的行為後續若有人模仿，都會在網路上散布，法官、檢察官都會受到影響，國會殿堂的立委搞這些事情，法務部應告訴國人這是錯的，會影響台灣的司法。

對此，鄭銘謙回應，黃國昌以來源不明的錄音檔案作為質詢使用，質疑檢察官有不正訊問，音檔內容涉及目前審判中的具體個案，有藉國會質詢干擾及影響審判中個案之虞，破壞司法審判的公正與獨立。

鄭銘謙說，若音檔是真實個案的檢察官偵訊錄音，依法只有個案的法官、檢察官以及辯護人可以取得，並須有正當目的使用，如果是辯護人給的，辯護人會遭懲戒；王義川告發部分，會轉給相關檢察署參考。

吳思瑤表示，黃國昌創國會惡例，以真假不明的音檔在國會質詢帶風向，且為達政治目的，知法玩法，沒有政治道德，還涉嫌違反法院組織法、個資法及偽造變造文書罪；她舉例前台北市議員王育誠的腳尾飯造假事件，王育誠後來道歉並付出代價，但黃國昌比王育誠更可惡，不道歉還持續以社群平台迫害司法。

吳宗憲則說，16日當天他在現場，黃國昌在播放音檔後有說，這不是開庭錄音，而且黃國昌也沒有說是哪一件個案，到底黃國昌涉犯哪個罪嫌，而且立委質詢規定也沒有說不行有此行為，他本人希望本件嚴辦黃國昌，他要拜讀偵辦結果的起訴書或不起訴書。

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黃國昌質詢時表示，因為前面王義川質詢要告發他，他現在變成個案的犯罪嫌疑人，但仍要表明立場以正視聽，他為了對抗惡勢力，又不是第一天被告。

黃國昌說，民進黨這次明顯是雙標，當初追緝惡檢涉及到民進黨人物的貪污案，是播實際應訊光碟，那時的民進黨是群起拍手叫好，指司法應監督、惡檢應追緝，當時沒說可能有犯罪嫌疑，而現今民進黨拿到實權就變了嘴臉，他播放「示範帶」卻是涉犯偽造文書罪，他鼓勵檢察官馬上啟動偵辦，他要拜讀偵辦結果的起訴書或不起訴書。（編輯：林恕暉）1140618