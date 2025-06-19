綠指播偵訊「示範帶」知法玩法 黃國昌反批一條龍抹黑

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（中央社記者林敬殷、郭建伸台北19日電）民眾黨立委黃國昌質詢時播放偵訊音檔「示範帶」惹議，民進黨團幹事長吳思瑤今天批評黃國昌用造假資訊惡整官員、鬥臭司法、知法玩法；黃國昌反批綠媒用變造的簡報抹黑他，「這種一條龍操作是民進黨水準嗎」。

黃國昌16日在立院司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙時，公開播放疑似偵訊音檔，事後說是示範帶，引起外界諸多質疑。

吳思瑤上午在民進黨團輿情回應記者會表示，民進黨沒有全黨打一人，反而是黃國昌一個人挑戰全台法治、無視國家王法。

吳思瑤指出，去年藍白聯手推動國會擴權法案時，曾提出藐視國會罪，要求不能用虛偽不實的答覆，否則嚴懲官員，後遭憲法法庭判定違憲。黃國昌說不能用虛偽不實的資訊站上質詢台，黃國昌自己示範了什麼是虛偽不實，什麼是自我藐視國會。

吳思瑤表示，黃國昌自己承認用變造合成的示範帶，這就是用虛偽不實的資訊站上質詢台，惡整官員，愚弄輿論。黃國昌用聖人標準要求他人，卻用俗人標準課責自己，知法玩法。律師出身、法學博士出身的立委難道可以無視法治，黃國昌讓人無比的不齒跟作噁，「比腳尾飯更腳尾飯」。

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黃國昌回應，真正搞「腳尾飯」的是綠媒與側翼，鋪天蓋地抹黑他日前質詢時播出的示範帶，他反問，到底是誰變造他質詢的簡報，拿變造的簡報在媒體上抹黑他，是否應該公開道歉，他也要請教總統賴清德，現在民進黨全黨上下的水準，是否就是拿變造的東西一條龍式操作，甚至讓國家通訊傳播委員會縱容不肖媒體。

黃國昌說，昨天他公開質疑此事後，電視台心虛到趕緊下架，是否要公開認錯，還是說已經淪落到先潑糞，謊言被戳穿後再裝沒事，更等而下之的就是像台北市議員苗博雅繼續硬拗，真的不要侮辱台灣人的智慧。（編輯：翟思嘉）1140619