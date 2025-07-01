得知彭振聲妻子噩耗 柯文哲：相當震驚

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（中央社記者林長順台北1日電）台北地院審理京華城案，今天勘驗朱亞虎偵訊錄音。柯文哲在法庭上表示，聽到彭振聲妻子的噩耗讓他相當震驚，他為對所有受牽連的團隊和家人，感到非常抱歉，因為他讓大家受苦，辛苦了。

北院審理京華城案，今天提訊前台北市長柯文哲並傳喚北市前副市長彭振聲，原本預計勘驗彭振聲、鼎越開發前董事長朱亞虎偵訊錄音，但彭振聲在法庭內等候開庭時接到家人電話，聽聞妻子過世噩耗後痛哭失聲，請假返回高雄。

北院暫時取消勘驗彭振聲偵訊錄音，上下午各勘驗一段朱亞虎的偵訊錄音，由檢辯陳述意見。

柯文哲陳述指出，今天勘驗朱亞虎的偵訊筆錄，應是京華城案的起點。他第一次知道有新台幣210萬元政治獻金，是在被收押後，以政治獻金當行賄起訴，太奇怪了，就連被行賄的人自己也不知道。

他說，同樣字句如果語調、聲量不同，意義也就會不同，有錄影的話，可以看到肢體語言，會更清楚。如果先押1個月或是疲勞偵訊2天，答案也可能不同。筆錄、逐字稿、錄音錄影，可能讓外界更清楚來龍去脈。

柯文哲表示，他至今還是覺得奇怪，錢不是朱亞虎出的，也不是朱亞虎決定或建議要捐的，為什麼朱亞虎第一個跳出來認罪行賄，到底發生什麼事，外界聽完相信都心裡有數。

柯文哲指出，今天原本要勘驗彭振聲的偵訊錄音，結果律師告知彭振聲太太輕生，當時他相當震驚。他讀過彭的筆錄、逐字，還是不知道彭認罪是違反哪一條法律，現在發生這件事，後續調查又要拖很久，起訴書公開後，可見證據不堪一擊，證人證詞也與檢察官控訴不合。

柯文哲強調，他並非為自己而戰，是為當時的市府團隊而戰，在市政上團隊勇於大破大立、敢做敢言、清清白白，結果卻是遭到司法追殺。以前的團隊和家人受到心理壓力，大家都辛苦了。

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他呼籲司法改革不能紙上談兵，民主的維護也不是在家裡看電視，他在此風暴中，只能為自己和團隊繼續作戰。他相信10年後，庭內的人大多還活著，可以在10年後回來看今天所講的話。

民眾黨下午號召上百名支持者到場聲援柯文哲，黨主席黃國昌及多名黨公職也在場宣講。台北市中正一警分局動員多名警力在場維安，一度舉牌警告。民眾於下午近6時許解散。（編輯：張銘坤）1140701