網傳京華城案檢察官「命債命還」圖文 警方約談新北1男子

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（中央社記者林長順台北3日電）網路出現針對京華城案檢察官的仇恨性圖文，台北地檢署指揮台北市刑警大隊偵辦。北市刑大今天約談新北市戴姓男子，戴男配合調查主動到刑大說明，目前正在警方詢問中。

近日有特定人士在網路社群平台張貼承辦京華城案檢察官姓名、照片，甚至合成潑灑血跡的畫面，並搭配「命債命還」、「記住他們的名字跟臉」等仇恨、威嚇性圖文。

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台北地檢署昨天發表聲明，嚴正譴責不肖人士於社群媒體刊登北檢檢察官等執法人員照片，並塗抹血痕、揚言「命債」、「命還」的暴力恐嚇行為，依法速查嚴辦，務求確保執法人員安全。

北檢表示，針對暴力恐嚇執法人員之犯行，除嚴正譴責不法行為外，並由台北市警察局刑事警察大隊依法即刻速查嚴辦，務求確保檢察官、法官等執法人員的人身安全，並維護司法偵查、審判的純淨空間。（編輯：張銘坤）1140703