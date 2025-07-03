民眾於網路散布合成仇恨性圖文 司法院嚴正譴責

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（中央社記者林長順台北3日電）司法院今天發表聲明，對民眾於社群平台散布合成仇恨性圖文，揭露京華城相關案件承審法官姓名、照片的行為嚴正譴責，已進行蒐證報請警方依法偵辦，呼籲各界譴責此種不法行為。

司法院指出，法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何人干涉，是憲法明定的司法制度核心，尊重司法獨立與審判尊嚴則為民主法治的根本。法官依法所為裁判，固當虛心接受社會公評，惟因不滿裁判結果即恐嚇危害法官的人身與生命安全，已逾越言論自由的界線。

再者，任意公布繫屬中個案承審法官個人影像，並搭配恫嚇、辱罵文字的行為，非但應承擔民、刑事責任，亦易引發輿論獵巫，對法官人身安全及審判中立構成實質威脅，是民主法治社會不能容忍的犯罪行為。

司法院表示， 任何惡意詆毀司法制度及法官的言論，不僅會激化社會對立，損害憲政穩定，亦會間接影響追隨者從事不理性行為，製造社會不安。

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司法院籲請各界理性自制，尊重法官職權的行使，且在報導與評論時，應基於事實，避免未經查證的推測與指控，留給法官純淨的審判空間，亦勿採取違法手段影響司法公正，或對法官進行人身攻擊或網路霸凌。

司法院指出，將持續與相關機關合作，強化法官個資保護及人身安全維護措施，並依法追究相關行為責任，以確保法官能無畏無懼、公正審判，維持司法體系的正常運作與人民對司法的信賴。（編輯：龍柏安）1140703