網傳恐嚇京華城案檢察官「命債命還」圖文 法務部嚴正譴責

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（中央社記者謝幸恩台北3日電）北院審理京華城案，前北市副市長彭振聲妻子墜樓身亡引發社會關注，網路出現針對京華城案檢察官的仇恨性圖文，法務部與檢察官協會昨晚發聲明不容不法份子挑釁司法，呼籲理性討論。

法務部新聞稿指出，近日有特定人士在網路社群平台張貼承辦京華城案檢察官姓名、照片，甚至合成潑灑血跡的畫面，並搭配「命債命還」、「記住他們的名字跟臉」等仇恨、威嚇性圖文，對此表達最嚴正譴責。

法務部強調，檢察官偵辦案件必須嚴守法定程序，法務部長鄭銘謙指示台北地檢署檢察長王俊力，全力維護檢察官安全，同時針對涉及暴力、恐嚇行為，嚴格查辦，依法究責。

法務部呼籲，言論自由雖受憲法保障，但絕非法外之地，任何藉網路散布仇恨、恐嚇、不實攻擊言論，不僅危害司法人員安全，也衝擊司法公信與社會秩序，盼社會大眾理性討論，尊重司法與法治價值。

中華民國檢察官協會昨晚也發布聲明指出，檢察官依法獨立行使職權，任何暴力、恐嚇、仇恨言論，意圖干擾司法辦案，都是對檢察官人身安全及司法制度的挑釁。

協會強調，依憲法，言論自由與人身安全皆受保障，但若涉及暴力恐嚇公務員、違法揭露照片與個資，將觸犯刑法、個人資料保護法等規定，國家絕不容許不法份子以任何手段逍遙法外。

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檢察官協會重申，堅定支持檢察官依法律證據偵辦案件，呼籲社會各界尊重司法程序，靜待法院依法作出判決，勿以恐嚇、誣衊或煽動仇恨等行為破壞司法公信與制度獨立。

台北地檢署昨天表示，已由台北市警察局刑事警察大隊依法速查嚴辦，務求確保檢察官、法官等執法人員的人身安全，並維護司法偵查、審判的純淨空間。（編輯：李亨山）1140703

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