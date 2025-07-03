京華城案11檢察官遭恐嚇 政院：不姑息暴力言論

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（中央社記者賴于榛台北3日電）京華城案11位承辦檢察官照片、姓名在網路上被公開，且合成恐嚇字眼。行政院今天表示，台灣是言論自由的國家，但政府對於這種威脅執法人員生命的恐嚇暴力言論絕對不會姑息，司法檢察機關也已迅速啟動偵查嚴辦。

北院審理京華城案之際，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，事後網路上出現刊載承辦京華城案檢察官姓名及照片，被合成潑灑血跡，並寫下「命債命還」等字眼，此外，承辦法官的姓名和照片也被公開。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時指出，台灣是言論自由的國家，但言論自由不是沒有界線，對於這種針對威脅執法人員生命的暴力恐嚇言論，政府絕對不會姑息。

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李慧芝說，為確保檢察官、法官人身安全，維護司法偵查及審判的純淨空間，司法檢察機關已經迅速啟動偵查嚴辦。

她也強調，司法制度和社會秩序不允許挑釁，各界應尊重個案司法獨立審判。（編輯：林興盟）1140703

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