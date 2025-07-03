加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
洛杉磯野火後多處民宅罕見發現致癌物「鈹」 長期暴露恐致命
首頁 / 政治

彭振聲妻離世 韓國瑜：台灣民主自由受到巨大震盪

2025/7/3 11:43（7/3 12:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、郭建伸台北3日電）北市前副市長彭振聲妻子在高雄住處墜樓身亡，立法院長韓國瑜今天表示，台灣曾經引以為傲的民主自由再次受到巨大的震盪。衷心期盼，維繫得來不易的司法正義，善待台灣人民的善良，一起救活已經命懸一線的台灣價值。

北院審理京華城案，1日提訊前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京，傳喚前台北市副市長彭振聲。彭振聲出庭前被告知妻子墜樓身亡，當場痛哭失聲。

立法院長韓國瑜今天凌晨在臉書發文指出，隨著彭夫人的決絕而去，台灣曾經引以為傲的民主自由再次受到巨大的震盪。

韓國瑜表示，檢調及司法是維護社會正義最重要的一道防線，偵辦社會矚目的案子，更應該有完整的準備，若有足以認定觸法，則儘速偵辦起訴，讓檢辯雙方公平的進到法院審理、捍衛主張，讓法院作出公正的審判，毋枉毋縱。

韓國瑜指出，當法律的「無罪推定」、「比例原則」、「證據說話」這些人民曾經以為與相信的基本道理受到挑戰與破壞時，手中無實權、朝中無靠勢的人們，誰心中沒有一聲悲鳴與哀嚎。

韓國瑜表示，受矚目的京華城案，不論事件的重大程度、嫌疑人的社會關注、所引發的政治效應，都讓社會的對立超乎想像，更因為偵辦、羈押爭議延燒太久，撕裂人民對司法的信賴、侵蝕對於公平正義的信任。

韓國瑜指出，人民擔心檢調公權力變成政治鬥爭的手段、更擔心司法體制被利用，對於理應無罪推定的嫌疑人及家庭，更是帶來巨大的負擔與壓力，甚至被推向崩潰絕境。公平正義是民主自由國家最基本的價值核心。沒有公平正義，民主自由只不過是獨裁者們的粉飾太平。

韓國瑜表示，衷心期盼，維繫得來不易的司法正義，善待台灣人民的善良，一起救活已經命懸一線的台灣價值。因為公平正義、民主自由，是2300萬台灣人的生存底線，如此才能真的令逝者安息有慰、令生者得以展望前行。

民眾黨團總召黃國昌表示，韓國瑜作為國會議長與立法院大家長，相信是深刻感受到，當國家號稱實現公平正義的司法體系，竟然成為官逼民死的工具，韓國瑜也看不下去，一定要站出來大聲疾呼，感謝韓國瑜在關鍵時刻發出正義之聲。

google news透過 Google News追蹤中央社

黃國昌也表示，現在京華城案已偵查終結，沒有偵查不公開問題，所有卷內資料都可公開，他要再次請教法務部長鄭銘謙、北檢檢察長王俊力，這些不正訊問的光碟、影像，何時要拿出來，給全國民眾聽聽看，檢察官是怎麼誘導威脅民眾。

黃國昌指出，不要以為遮掩起來，民眾就不知事情有多誇張，就不必追究惡檢責任。他說，「你們的盤算，司馬昭之心路人皆知」。（編輯：翟思嘉）1140703

#台北市
#國會
#黃國昌
#北檢
#民眾黨
#立法院
#彭振聲
#衛福部
#韓國瑜
#京華城案

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

韓國瑜
藍白挺組修憲委員會綠反對 朝野協商無共識726罷免投票 韓國瑜：藍不團結恐讓綠一黨獨大
彭振聲
黃國昌指團結第4講造謠 吳思瑤反批只為惡刪預算洗白彭振聲妻離世 藍盼勿再發生相同悲劇
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：