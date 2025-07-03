彭振聲妻離世 韓國瑜：台灣民主自由受到巨大震盪

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（中央社記者王承中、郭建伸台北3日電）北市前副市長彭振聲妻子在高雄住處墜樓身亡，立法院長韓國瑜今天表示，台灣曾經引以為傲的民主自由再次受到巨大的震盪。衷心期盼，維繫得來不易的司法正義，善待台灣人民的善良，一起救活已經命懸一線的台灣價值。

北院審理京華城案，1日提訊前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京，傳喚前台北市副市長彭振聲。彭振聲出庭前被告知妻子墜樓身亡，當場痛哭失聲。

立法院長韓國瑜今天凌晨在臉書發文指出，隨著彭夫人的決絕而去，台灣曾經引以為傲的民主自由再次受到巨大的震盪。

韓國瑜表示，檢調及司法是維護社會正義最重要的一道防線，偵辦社會矚目的案子，更應該有完整的準備，若有足以認定觸法，則儘速偵辦起訴，讓檢辯雙方公平的進到法院審理、捍衛主張，讓法院作出公正的審判，毋枉毋縱。

韓國瑜指出，當法律的「無罪推定」、「比例原則」、「證據說話」這些人民曾經以為與相信的基本道理受到挑戰與破壞時，手中無實權、朝中無靠勢的人們，誰心中沒有一聲悲鳴與哀嚎。

韓國瑜表示，受矚目的京華城案，不論事件的重大程度、嫌疑人的社會關注、所引發的政治效應，都讓社會的對立超乎想像，更因為偵辦、羈押爭議延燒太久，撕裂人民對司法的信賴、侵蝕對於公平正義的信任。

韓國瑜指出，人民擔心檢調公權力變成政治鬥爭的手段、更擔心司法體制被利用，對於理應無罪推定的嫌疑人及家庭，更是帶來巨大的負擔與壓力，甚至被推向崩潰絕境。公平正義是民主自由國家最基本的價值核心。沒有公平正義，民主自由只不過是獨裁者們的粉飾太平。

韓國瑜表示，衷心期盼，維繫得來不易的司法正義，善待台灣人民的善良，一起救活已經命懸一線的台灣價值。因為公平正義、民主自由，是2300萬台灣人的生存底線，如此才能真的令逝者安息有慰、令生者得以展望前行。

民眾黨團總召黃國昌表示，韓國瑜作為國會議長與立法院大家長，相信是深刻感受到，當國家號稱實現公平正義的司法體系，竟然成為官逼民死的工具，韓國瑜也看不下去，一定要站出來大聲疾呼，感謝韓國瑜在關鍵時刻發出正義之聲。

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黃國昌也表示，現在京華城案已偵查終結，沒有偵查不公開問題，所有卷內資料都可公開，他要再次請教法務部長鄭銘謙、北檢檢察長王俊力，這些不正訊問的光碟、影像，何時要拿出來，給全國民眾聽聽看，檢察官是怎麼誘導威脅民眾。

黃國昌指出，不要以為遮掩起來，民眾就不知事情有多誇張，就不必追究惡檢責任。他說，「你們的盤算，司馬昭之心路人皆知」。（編輯：翟思嘉）1140703

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