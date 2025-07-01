加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
違法拘提民眾上銬16小時 監院糾正調查局、北檢等3機關
首頁 / 社會
京華城案
新聞專題
京華城案1/300
首頁 / 社會

彭振聲聞愛妻噩耗請假奔喪 相驗無外力介入

2025/7/1 16:49（7/1 16:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄1日電）北市前副市長彭振聲妻子今天在高雄住處墜樓身亡，彭振聲聞訊痛哭失聲，向法院請假南下返家，但未接續前往高市殯儀館。雄檢勘驗現場相驗後，初判無外力介入。

台北地方法院審理京華城案，今天原預計勘驗彭振聲、朱亞虎偵訊錄音。但彭振聲開庭前聽聞妻子過世痛哭失聲，表示妻子就是知道他今天要來勘驗光碟，自己是無辜的。彭振聲接著對檢察官說，他犯了什麼錯，當時在看守所本來就想輕生表達清白。

彭振聲在胞弟陪同下搭乘台灣高鐵南下高雄，並於中午1時許抵達左營高鐵站，接著馬不停蹄趕往妻子高雄三民區住處。高雄地檢署檢察官和鑑識人員則於下午2時許至彭妻墜樓現場勘驗採證。

google news透過 Google News追蹤中央社

採證完畢後，彭振聲兒子和雄檢檢察官、法醫前往高雄市立殯儀館相驗遺體，整體程序約近1小時。彭振聲兒子下午4時離去時神情哀戚，不發一語上車。彭振聲則一直待在高雄住處，尚未前往殯儀館。

高雄地檢署表示，此案經檢察官相驗完畢，綜合現場事證，尚無外力介入情形。（編輯：林恕暉）1140701

#台北地方法院
#高雄地檢署
#雄檢
#高雄市
#高雄市立殯儀館
#彭振聲
#衛福部
#京華城案

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

延伸閱讀
彭振聲得知妻子噩耗痛哭崩潰 京華城案開庭前急返家彭振聲妻離世 朝野均表哀悼
彭振聲
京華城案勘驗朱亞虎偵訊錄音 辯方控脅迫認罪、檢方指「連兇都沒有」花蓮藍營反罷活動前遭搜 黨部證實與伍麗華罷免有關
京華城案
法庭直播修法欲闖關 綠批民眾黨把直播當公審秀場柯文哲政治獻金案 北院再傳端木正出庭
京華城案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
京華城案勘驗朱亞虎偵訊錄音 辯方控脅迫認罪、檢方指「連兇都沒有」
48
更多編輯台推薦新聞：