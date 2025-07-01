彭振聲聞愛妻噩耗請假奔喪 相驗無外力介入

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）北市前副市長彭振聲妻子今天在高雄住處墜樓身亡，彭振聲聞訊痛哭失聲，向法院請假南下返家，但未接續前往高市殯儀館。雄檢勘驗現場相驗後，初判無外力介入。

台北地方法院審理京華城案，今天原預計勘驗彭振聲、朱亞虎偵訊錄音。但彭振聲開庭前聽聞妻子過世痛哭失聲，表示妻子就是知道他今天要來勘驗光碟，自己是無辜的。彭振聲接著對檢察官說，他犯了什麼錯，當時在看守所本來就想輕生表達清白。

彭振聲在胞弟陪同下搭乘台灣高鐵南下高雄，並於中午1時許抵達左營高鐵站，接著馬不停蹄趕往妻子高雄三民區住處。高雄地檢署檢察官和鑑識人員則於下午2時許至彭妻墜樓現場勘驗採證。

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採證完畢後，彭振聲兒子和雄檢檢察官、法醫前往高雄市立殯儀館相驗遺體，整體程序約近1小時。彭振聲兒子下午4時離去時神情哀戚，不發一語上車。彭振聲則一直待在高雄住處，尚未前往殯儀館。

高雄地檢署表示，此案經檢察官相驗完畢，綜合現場事證，尚無外力介入情形。（編輯：林恕暉）1140701

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