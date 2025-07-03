涉恐嚇京華城案檢方 粉專版主到案、續追合成血跡者

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）京華城案，11名承辦檢察官照片、姓名被放上網公開。北市警方今天通知「迷因台式民主」版主、戴姓男工程師到案說明，晚間將移送北檢，並持續追查涉合成恐嚇者。

台北地院審理京華城案之際，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，事後網路上出現刊載承辦京華城案檢察官姓名及照片，被合成潑灑血跡，並寫下「命債命還」等字眼，就連承辦法官的姓名和照片也被公開。

關於網路出現針對京華城案檢察官的仇恨性圖文，台北地檢署指揮台北市警察局刑事警察大隊偵辦。

臉書粉專「迷因台式民主」上午發文表示，「把司法官的照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係。望周知」

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據悉，「迷因台式民主」版主、39歲戴姓男資訊工程師下午3時許已至市刑大到案說明，目前正在製作筆錄中，他坦承是自己找出相關照片並上網，警方預計晚間將依恐嚇危安罪移送北檢複訊。

另外，針對涉合成照片恐嚇者，警方仍持續積極追查犯嫌身分中。（編輯：張銘坤）1140703

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