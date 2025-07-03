京華城案開庭 柯文哲：彭妻的筆錄要不要拿出來
2025/7/3 20:50（7/3 21:05 更新）
（中央社記者林長順台北3日電）台北地方法院審理京華城案，今天提訊柯文哲等人並傳喚北市公務員蔡立睿、林芝羽進行詰問。柯文哲在庭訊結束前陳述時表示，「國家在內耗」，並嗆檢察官「彭振聲太太的筆錄要不要拿出來」。
台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。
今天提訊柯文哲等被告，並傳喚時任台北市都委會委員蔡立睿、時任北市都發局都市設計科科長林芝羽作證，釐清京華城案的決策過程。
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檢察官聲請勘驗都發局的專家學者諮詢會議等3段錄音錄影，柯文哲表示，檢察官一直要勘驗，是在懲罰被收押的被告，前天勘驗同案被告朱亞虎的偵訊錄音檔，大家就知道檢察官郭建鈺是怎麼問案的，他質問公訴檢察官「你們還要為郭建鈺辯護嗎？」
柯文哲的律師與公訴檢察官對庭期程序、傳喚證人的問題針鋒相對時，柯文哲再度發言，「那彭振聲太太的筆錄要不要拿出來」，那麼多證人問來問去，想判他有罪就明講，是真的有收賄「還是你們在執行上面的任務」。（編輯：張銘坤）1140703
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