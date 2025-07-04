粉專版主涉恐嚇京華城案檢察官 北檢聲押禁見

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（中央社記者林長順台北4日電）網路出現針對京華城案檢察官的仇恨性圖文，台北地檢署指揮台北市刑警大隊、調查局偵辦。檢警昨天傳喚臉書粉專「迷因台式民主」版主、戴姓工程師到案，今天凌晨聲請羈押禁見。

另外，有網友將戴男上網原圖加工合成再轉貼社群平台，警調鎖定是住在台中市的周姓男子、林姓女子情侶檔所為，昨天晚間前往台中，將2人帶回台北偵訊，預計今天移送北檢複訊。

近日有特定人士在網路社群平台張貼承辦京華城案11名檢察官姓名、照片，甚至合成潑灑血跡的畫面，並搭配「命債命還」、「記住他們的名字跟臉」等仇恨、威嚇性圖文。另有張貼包括北院、高院法官等照片的相關仇恨性圖文被張貼在社群平台。

北檢、法務部、檢察官協會、法官協會、女法官協會、劍青檢改、司法院等機關、團體陸續發表聲明，嚴厲譴責暴力恐嚇行為。臉書粉專「迷因台式民主」發文表示，「把司法官的照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係。望周知」。

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北檢指揮北市刑大及調查局資安站偵辦。警調查出，「迷因台式民主」版主是家住新北市汐止區的39歲戴姓資訊工程師，警方通知戴男於昨天下午3時許到至市刑大說明。據悉，戴男坦承是自己搜索相關檢察官照片並上網公布，但否認有合成血跡並進行恐嚇情事。

警方對戴男製作筆錄後，經戴男同意，前往戴男住處搜索，隨後將他帶回偵訊，昨晚依刑法恐嚇危害安全罪、違反個人資料保護法等罪嫌移送北檢。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨將戴男聲請羈押禁見。（編輯：管中維）1140704