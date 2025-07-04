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合成恐嚇京華城案檢察官圖文 情侶遭逮送辦

2025/7/4 12:08（7/4 12:38 更新）
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圖為台北市警察局刑事警察大隊大樓外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉建邦台北4日電）臉書「迷因台式民主」版主戴姓男子涉上網公開承辦京華城案的11名檢察官姓名與照片，台北市警方逮人送辦。警方今天另將合成恐嚇照的周姓情侶檔，依恐嚇危安罪嫌移送北檢偵辦。

台北地院審理京華城案期間，前台北市副市長彭振聲妻子墜樓身亡，引發社會關注。有特定人士在社群平台張貼承辦京華城案的檢察官姓名、照片，甚至合成潑灑血跡的畫面，並搭配「命債命還」、「記住他們的名字跟臉」等仇恨、威嚇性圖文。

此外，臉書（Facebook）粉專「迷因台式民主」則發文「把司法官的照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係。望周知。」台北市警察局刑事警察大隊偵辦此案，並通知版主、39歲戴姓男資訊工程師到案說明。

網路出現針對京華城案檢察官的仇恨性圖文，台北地檢署指揮台北市刑警大隊、調查局偵辦。警方3日下午傳喚臉書粉專「迷因台式民主」版主、戴姓男工程師到案，並搜索戴男住處，深夜移送北檢複訊。中央社記者林長順攝 114年7月3日
網路出現針對京華城案檢察官的仇恨性圖文，台北地檢署指揮台北市刑警大隊、調查局偵辦。警方3日下午傳喚臉書粉專「迷因台式民主」版主、戴姓男工程師到案，並搜索戴男住處，深夜移送北檢複訊。中央社記者林長順攝 114年7月3日
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據悉，戴男坦承自行搜索檢察官照片並上網公布，但否認有合成血跡並進行恐嚇情事。警詢後依涉恐嚇危安罪將他移送台北地檢署複訊。檢方今晨聲請羈押禁見。

另警方調查發現，有網友把戴男上網原圖加工合成後轉傳社群平台，警調鎖定住台中市的41歲周姓男子與林姓女子，2人為情侶，警方昨晚前往台中將2人帶返北市偵訊，並於今天下午依恐嚇危安罪嫌將其移送北檢偵辦。（編輯：黃世雅）1140704

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