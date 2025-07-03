京華城案恐嚇圖文 粉專版主送辦、查獲合成照犯嫌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北3日電）臉書粉專「迷因台式民主」版主戴男涉將京華城案11名承辦檢察官姓名和照片上網公開，北市警方今天深夜將他依涉恐嚇危安罪移送北檢複訊，另自台中帶回合成恐嚇照的情侶檔偵辦。

台北地院審理京華城案，前北市副市長彭振聲妻子墜樓身亡引發社會關注。有特定人士在網路社群平台張貼承辦京華城案檢察官姓名、照片，甚至合成潑灑血跡的畫面，並搭配「命債命還」、「記住他們的名字跟臉」等仇恨、威嚇性圖文。

臉書粉專「迷因台式民主」今天上午發文表示，「把司法官的照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係。望周知」。

台北市警察局刑事警察大隊偵辦此案，並通知「迷因台式民主」版主、39歲戴姓男資訊工程師於下午3時許到案說明。

據悉，戴男坦承是自己搜索相關檢察官照片並上網公布，但否認有合成血跡並進行恐嚇情事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全案詢後，警方於深夜11時許將戴男依涉恐嚇危安罪移送台北地檢署複訊。

針對有網友將戴男貼上網原圖加工合成再轉貼一事，警方也已鎖定涉案者身分，晚間自台中將涉案的41歲周男、林女情侶檔帶回偵辦中。（編輯：陳彥鈞）1140703