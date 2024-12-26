京華城案接押庭 彭振聲：該認都認了不可能翻供

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（中央社記者趙敏雅台北26日電）台北地檢署偵辦京華城案，今天依圖利罪嫌起訴前台北市副市長彭振聲，求處有期徒刑3年。彭振聲在接押庭上說，他已認罪且不可能翻供，身體狀況不佳，希望法官裁定交保。

台北地檢署起訴指出，彭振聲在北市副市長任內，明知違法仍圖利財團百億元不法利益，敗壞官箴，考量他認罪自白，原求刑6年依法減為3年，褫奪公權3年。

彭振聲9月2日羈押禁見至今，台北地方法院晚間6時30分許召開移審庭決定是否繼續羈押。彭振聲一開庭就表示，他在正式24次出庭中，應該講的事情都說了，且已認罪。

檢方表示，威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇曾拜託彭振聲放水，幫忙京華城案，且彭振聲明知京華城案以都更法令申請容積獎勵違法，但因知道是前台北市長柯文哲要的案子，所以選擇放行。

檢方指出，彭振聲卸任前曾到威京集團與沈慶京碰面，另外，4月28日柯文哲曾傳訊找民眾黨立院黨團主任陳智菡，了解有無途徑聯絡彭振聲，5月6日柯文哲傳訊彭振聲說「既然是共識決，就這樣解釋了」，且彭振聲刪除和柯文哲最早的對話紀錄。

檢方認為彭振聲有勾串、滅證之虞，希望在證人、共犯交互詰問完成前，繼續羈押、禁止通信。

彭振聲律師表示，彭振聲非常配合檢方調查，至於彭振聲刪除訊息已復原，跟他所述一模一樣；另柯文哲與陳智菡對話紀錄，則與彭振聲無關。

針對檢方談及彭振聲未坦承與沈慶京碰面，彭振聲律師說，彭振聲已70多歲，有些事可能記不清楚，不過檢方訊問時，彭振聲並未隱瞞，沒有串供、滅證可能。

彭振聲律師指出，起訴書中已寫彭振聲接待沈慶京、應曉薇時，聽到要求對京華城樓地板面積一事幫忙放水，彭振聲即拍桌駁斥「這違法的事，我不會做」，現在他卻因與沈慶京、應曉薇碰面被列為羈押原因，顯然沒有理由。

彭振聲表示，都市計畫變更都有文檔、錄音與錄影，不可能因為串供就改變，「我該承認的都認了，也沒有獲得不法所得」。他稱身體狀況不佳，每週都要去打點滴，希望能以新台幣500萬元內交保。（編輯：方沛清）1131226