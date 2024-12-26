北檢另案偵辦折扣碼抽佣 黃瀞瑩：感受到恐嚇意味

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（中央社記者陳俊華台北26日電）北檢今天指出，民眾黨台北市議員黃瀞瑩等人以「折扣碼」發放競選小物分潤，是否涉及刑事不法，另案偵辦中。黃瀞瑩說，完全感受到一種恐嚇的意味，政治獻金跟木可商品間的分別，她當證人時已清楚說明。

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，今天以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴前台北市長、民眾黨主席柯文哲，總計求處28年6月徒刑。北檢指控，柯文哲圖予財團百億不法利益，收受新台幣千萬元賄賂，且侵占數千萬政治獻金。

媒體報導，民眾黨利用「網紅帶貨」銷售手法，先藉黃瀞瑩等人的高知名度，吸引選民購買，再用「折扣碼」發放KP競選小物，進而從中抽佣分潤。北檢今天指出，黃瀞瑩等人是否涉及刑事不法，另案偵辦中。

民眾黨下午舉行「FREE KP! 政治追殺 司法不公 公開審理 釋放柯P」國際記者會，民眾黨緊急應變小組召集人林富男、黃國昌、李偉華，民眾黨秘書長周榆修以及黨籍立委全數到場。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡在記者會中表示，木可是一家民間公司，販賣小物等於是商業所得，把商業所得跟政治獻金連結，是非常荒謬的連結，北檢還在起訴書最後留伏筆，說不排除要另案起訴，這樣牽強連結卻留伏筆，「清楚感覺到了北檢的威脅，就是要我們閉嘴」。

民眾黨發言人吳怡萱說，身為被另案偵辦的當事人，不會被威脅，還是會全力捍衛柯文哲的清白。

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黃瀞瑩受訪時指出，北檢在起訴書最後加註要另案調查處理，完全感受到一種恐嚇的意味，相信調查過程中她和其他人都非常配合，但不到24小時北檢就對媒體放話，要做輿論風向、抹黑，這樣做的目的是什麼。

黃瀞瑩表示，調查過程中「你問我答」，她知道的、不知道的都說了，卻還要恐嚇的方式對待他們，「我完全不能理解」；且北檢的資料、數字錯誤百出，對於政治獻金跟木可商品之間的分別，她當證人時也已清楚說明，相信北檢比他們更清楚。（編輯：蘇志宗）1131226