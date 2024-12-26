檢勘驗行動硬碟工作簿 柯文哲在市長辦公室收現金

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（中央社記者謝幸恩台北26日電）北檢偵辦京華城案，今天起訴柯文哲等11人。檢方認定柯文哲行動硬碟的工作簿記載款項屬實，包括陳盈助300萬元；陳盈助公司執行長邱清章也證稱，把現金拿到柯文哲市長辦公室。

台北地檢署耗時多月勘驗、還原前台北市長、民眾黨主席柯文哲的行動硬碟，足證此行動硬碟為柯文哲所有及使用，內容儲存有私人照片、財務、民眾黨行政事務、立委及總統選舉議題等。

起訴指出，行動硬碟的「2024」資料夾中有文宣、民調、立委、計畫、財務、基金會、組織、智庫、資料等9個資料夾；其中「財務」資料夾有「工作簿」檔案，作者欄位顯示為「wen」，內容為柯文哲所收受的每條現金款項，經檢廉查證均屬實。

「工作簿」檔案記載日期、姓名、數字、公司、用途、經理人，其中第12列「2022/11/1、小沈、1500、沈慶京」，據此被檢廉認定為柯文哲於京華城案涉收賄的證據之一。

工作簿內容也包括，「2022/10/1、王令麟、500、高虹安、經理人邱佩琳」、「2022/10/1、祝文定、30國礎、賴香伶、經理人邱佩琳」、「2022/10/1、張高祥、150、2022職務捐、經理人謝明珠」、「2022/10/1、黃南光、20和泰、賴香伶、經理人邱佩琳」、「2022/10/1、陳盈助、300、經理人邱清章」、「2022/10/1、謝國樑、200、高虹安琬惠、經理人邱佩琳」等內容。

東森集團總裁王令麟證稱，邱佩琳（現為基隆市副市長）曾向他說，民眾黨沒錢、沒人，希望他可以幫忙捐款；前台北市長室主任謝明珠證稱，她詢問東森高層募款意願後，對方回覆若柯文哲不小心當上總統，所以還是捐一下。

博奕大亨陳盈助則證稱，當時自己公司的執行長陳清章轉達柯文哲北市長競總主任周芳如的請求，指民眾黨基金會辦公室要裝潢，他把現金交給邱清章轉交；大部分政壇來請他捐款，都是用自己的財產、現金捐款，不會跟他們要收據。

邱清章證稱，民國111年10月24日，他拿現金到市長辦公室給柯文哲，新台幣300萬元捆成3捆放進紙袋，拿2張白紙蓋著，畢竟財不露白；當時他跟柯說話時，柯在踩飛輪機、沒接話，他把現金放在地上離去，柯文哲一直在踩飛輪沒有下來。

邱佩琳則證稱，賴香伶要選桃園市長，她曾跟賴香伶一起去祝文定的國礎公司募款，也曾向黃南光募款，把20萬元分成3筆捐到賴香伶政治獻金專戶，至於謝國樑的部分，是謝國樑家族捐款給柯文哲。

不過，柯文哲否認行動硬碟為其所有及其使用，並辯稱「保持緘默，我不想再說」等語，且對於工作簿記載款項的來源、用途，則供稱「這就是最慘的地方，我沒有印象這筆錢用在哪裡，但如果邱佩琳是這樣說，我也不會否認」。（編輯：方沛清）1131226