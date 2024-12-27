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太太高翔擔任柯文哲具保人 黃國昌：要找信任的人

2024/12/27 17:53
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（中央社記者郭建伸台北27日電）民眾黨主席柯文哲今天交保，外界關注為何具保人是民眾黨團總召黃國昌太太高翔。黃國昌表示，他要找一個信任的人去做這件重要的事，交保金要感謝很多朋友群策群力，並非他或民眾黨出錢。

台北地檢署審理京華城案、政治獻金案，昨天依貪污等罪起訴前台北市長、民眾黨主席柯文哲等11人，並將5名在押被告移審台北地院。北院今天凌晨裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，並限制出境、出海、住居。

由於柯文哲交保金高達3000萬元，一度傳出籌不出錢，但最後仍湊齊交保金，柯文哲於今天下午1時左右步出北院。不過媒體捕捉到，擔任柯文哲具保人的是黃國昌太太高翔，引發外界關注。

媒體下午詢問黃國昌，3000萬元交保金如何在短時間湊齊。

黃國昌表示，所有民眾黨支持者、小草、相信公理正義的朋友都共同期待柯文哲順利交保，過程當中要感謝非常多朋友，大家群策群力，順利地把柯文哲接出來，這才是最重要的事情。

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媒體詢問，為何是找太太擔任具保人。黃國昌表示，因為北院前活動結束後大概已經是今天清晨4、5時，他要找一個自己信任的人，去做這件重要的事。

媒體追問3000萬元的來源，以及民眾黨是否有出資。黃國昌多次重申，是很多好朋友群策群力，且他做事情是很有計畫的，絕對不是今天早上才開始；他沒有出錢，民眾黨也沒有出錢，柯文哲公私分明，不會允許他們拿黨的錢去幫忙辦交保。（編輯：蘇志宗）1131227

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