黃國昌指柯文哲家中沒足夠錢處理交保 民眾黨會籌錢

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（中央社記者郭建伸台北27日電）京華城案北院裁定民眾黨主席柯文哲交保，民眾黨團總召黃國昌今天表示，從昨天深夜到今天清晨，他都跟柯文哲太太陳佩琪密切聯繫，柯文哲家中沒有足夠的錢處理，他們深深感謝支持者想幫忙、願意幫柯文哲籌措交保金。

台北地檢署審理京華城案、政治獻金案，昨天依貪污等罪起訴前台北市長柯文哲等11人，並將5名在押被告移審台北地院。北院今天凌晨裁定柯文哲3000萬元交保，並限制出境、出海、住居。

民眾黨團今天上午舉行記者會，外界關注柯文哲是否仍持續領導黨務。黨團總召黃國昌指出，台灣民眾黨的黨主席是柯文哲，民眾黨上下只有1個目標，就是讓柯文哲重獲自由。

黃國昌表示，對所有關心及支持柯文哲的朋友，表達深深的謝意，全體立委今天清晨得知柯文哲重獲自由，一方面對北檢羅織入罪感到沉痛，另一方面也終於放下心中石頭，可以看到柯文哲走出看守所。

黃國昌提到，從昨天深夜到今天清晨，他都跟柯文哲太太陳佩琪密切聯繫，的確柯文哲家中沒有足夠的錢處理，他們深深感謝所有支持者想幫忙、願意幫柯文哲籌措交保金，但柯文哲對公共事務的界線劃得清楚，「用在公的目的的錢，從來不會轉作在私人使用」。

黃國昌強調，雖然柯文哲因公共事務遭到賴政府政治追殺，但柯文哲不希望造成大家負擔，民眾黨的人會把錢籌出來，一定把柯文哲接出來，請所有支持者放心。（編輯：張若瑤）1131227