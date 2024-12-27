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京華城案柯文哲3000萬元交保 北檢將提抗告

2024/12/27 10:23（12/27 10:41 更新）
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北院27日裁定前台北市長柯文哲等5人交保，北檢將提出抗告。圖為北檢發言人高一書（右）26日說明京華城案、政治獻金案偵查結果。中央社記者趙世勳攝 113年12月26日
北院27日裁定前台北市長柯文哲等5人交保，北檢將提出抗告。圖為北檢發言人高一書（右）26日說明京華城案、政治獻金案偵查結果。中央社記者趙世勳攝 113年12月26日
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（中央社記者謝幸恩台北27日電）台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，依貪污等罪起訴柯文哲等11人，並將5名在押被告移審台北地院。北院今天裁定柯文哲等5人交保，北檢表示，收到裁定理由後將依法提出抗告。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，認定前台北市長柯文哲圖利財團百億、收賄1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，昨天依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。

台北地方法院昨天召開移審庭，決定柯文哲等5名在押被告是否繼續羈押。柯文哲移審庭自昨天晚間7時30分開庭，中間2度休庭，至今天凌晨0時22分左右結束，時間長達近5個小時。

台北地院今天表示，柯文哲以新台幣3000萬元交保、威京集團主席沈慶京4000萬元交保、國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保、前台北市副市長彭振聲500萬元交保、前台北市長辦公室主任李文宗除了200萬元外，加保800萬元；均限制出境、出海、住居，且不得有任何接觸同案被告、證人的行為。（編輯：李錫璋）1131227

（中央社製圖）
（中央社製圖）
台北地方法院27日凌晨裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、前台北市辦公室主任李文宗交保，均限制出境、出海、住居。中央社記者翁睿坤攝 113年12月27日
台北地方法院27日凌晨裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、前台北市辦公室主任李文宗交保，均限制出境、出海、住居。中央社記者翁睿坤攝 113年12月27日
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