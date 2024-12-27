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柯文哲交保返家：感謝上蒼給我機會反省人生
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柯文哲交保返家：感謝上蒼給我機會反省人生

2024/12/27 13:27（12/27 13:52 更新）
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台北地檢署審理京華城案、政治獻金案，台北地方法院27日凌晨裁定前台北市長柯文哲新台幣3000萬元交保，並限制出境、出海、住居。圖為柯文哲（中）完成交保手續後，微笑向支持者揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 113年12月27日
台北地檢署審理京華城案、政治獻金案，台北地方法院27日凌晨裁定前台北市長柯文哲新台幣3000萬元交保，並限制出境、出海、住居。圖為柯文哲（中）完成交保手續後，微笑向支持者揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 113年12月27日
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（中央社記者郭建伸台北27日電）民眾黨主席柯文哲今天中午交保返家，他面對媒體表示，感謝這麼多人為他加油打氣，在最沮喪的時候，有些人會偷偷喊阿北加油或是比個手勢，讓他撐過難關，人生不可能都順利，感謝上蒼給他這個機會反省自己人生。

柯文哲面對大批媒體，一度哽咽。他表示，他仍相信自己不是會貪汙圖利違法的人，但碰上這些風風雨雨，人生還是需要檢討。

柯文哲指出，他仍相信用正面力量讓台灣變得更好，大家繼續努力。（編輯：曹亞沿）1131227

民眾黨主席柯文哲（前右）27日交保返家，面對大批媒體，一度哽咽。他表示，感謝這麼多人為他加油打氣，讓他撐過難關，人生不可能都順利，感謝上蒼給他這個機會反省自己人生。 中央社記者王騰毅攝 113年12月27日
民眾黨主席柯文哲（前右）27日交保返家，面對大批媒體，一度哽咽。他表示，感謝這麼多人為他加油打氣，讓他撐過難關，人生不可能都順利，感謝上蒼給他這個機會反省自己人生。 中央社記者王騰毅攝 113年12月27日

柯文哲談話全文：

首先，還是要謝謝這段時間，有很多人給我加油，給我加油打氣、安慰甚至幫忙，因為在裡面，在這個最沮喪的時候，還是有人看到會偷偷喊：阿伯加油！因為他也不能發什麼聲音，偷偷比個手勢就下來了，所以非常謝謝有這麼多人給我這個支持鼓勵，才能夠在這個最沮喪的時候，可以撐過這個難關。

人活在世界上不可能每一天都是順利的，有時候還是會遇到困境，有時候要感謝上蒼給我這個機會可以反省一下自己的人生，我還是相信我自己，不是那種什麼圖利、貪汙啦會違法的人，但是遇到這種風風雨雨，表示我們人生還是有地方要檢討，什麼地方要再去改進。

另外一個是這樣啦，我是一個很喜歡讀書的人，已經很久很久沒有機會可以讀這麼多書了，其實監獄裡面那個燈光很爛，所以有時候一天讀十幾個鐘頭讀到眼睛痛。

最後還是要感謝很多人，雖然我也不曉得他們的名字，因為有時候被提訊出來，很晚才把我送回土城看守所，然後在夏天下雨的晚上，竟然路邊還有人舉牌在聲援我，所以非常謝謝他們，雖然不知道他們的名字，因為這些人，我們才有這種正面的力量來看待，至少我沒有因為這個事件，讓我內心充滿了仇恨。

我還是相信用正面的力量才能夠讓台灣社會變得更好，所以我們相信用正面的力量，讓台灣變得更好，那就大家繼續努力，謝謝！

柯文哲（中，藍外套者）27日下午在黨籍人士攙扶下步出台北地院。中央社記者裴禛攝 113年12月27日
柯文哲（中，藍外套者）27日下午在黨籍人士攙扶下步出台北地院。中央社記者裴禛攝 113年12月27日
柯文哲（中，藍外套者）交保離開時，一度踉蹌。中央社記者徐肇昌攝 113年12月27日
柯文哲（中，藍外套者）交保離開時，一度踉蹌。中央社記者徐肇昌攝 113年12月27日
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