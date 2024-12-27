京華城案柯文哲交保 向支持者揮手致意
2024/12/27 14:05（12/27 15:11 更新）
（中央社記者劉世怡台北27日電）前台北巿長柯文哲涉京華城及政治獻金案遭起訴，台北地院今晨裁定3000萬元交保停押，下午接近1時辦保完成。離開法院時被人踩到拖鞋差點跌倒，上車後向支持群眾揮手致意。
此外，威京集團主席沈慶京早於柯文哲10分鐘左右完成交保程序，由親友推著輪椅離開法院。
據了解，原本柯文哲具保人是一名黨工，因黨工後續出國行程恐造成須變更具保人，因此改由民眾黨立法委員黃國昌妻子高翔出任具保人。
案件移審獲交保的5名被告，目前僅國民黨台北巿議員應曉薇尚未完成交保程序。前台北巿副巿長彭振聲及前台北市長辦公室主任李文宗已於上午辦保完成離開。
全案緣於，台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，認定柯文哲圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，昨天依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。
台北地方法院由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢組成合議庭審理。合議庭閱卷後，昨天晚間分工審理在押被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲的移審庭，今天清晨作出裁定。檢方將提抗告。
台北地院裁定，柯文哲新台幣3000萬元交保、威京集團主席沈慶京4000萬元交保、國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保、彭振聲500萬元交保、李文宗除了200萬元外，加保800萬元，均限制出境、出海、住居，且不得有任何接觸同案被告、證人的行為。（編輯：李錫璋）1131227
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